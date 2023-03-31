蘋果開發者大會 6/5登場

蘋果首款MR裝置有望在6月發表。（美聯社）

蘋果 29日發出媒體邀請函，宣布2023年全球開發者大會（WWDC）將於美西時間6月5日上午起登場，預料除了發表所有硬體裝置的最新版作業系統軟體，也將發表混合實境（MR）頭戴裝置，可能還會有新款Mac Pro和15吋MacBook Air。

今年蘋果WWDC將在6月5-9日舉行，蘋果5日在蘋果園區舉行整天活動，執行長庫克 將發表主題演說，所有開發者可免費線上參與，邀請函上的圖案看似描繪蘋果園區總部科技網站。科技網站9to5Mac指出，這些訊息似乎顯示庫克的主題演說仍是預錄的。

庫克預料將率領其他主管，發表iOS 17、iPadOS 17、tvOS 17、watchOS 10、及macOS 14等硬體裝置的作業系統。

但各界焦點是緊盯蘋果可能會發表首款MR頭戴式裝置，還有新的軟體平台與開發者工具。彭博資訊指出，若蘋果推出MR裝置，將是繼八年前推出App le Watch以來首款重要新產品，預料可能命名為Reality One或Reality Pro，將展示配備的xrOS作業系統、以及供開發者為該裝置開發應用程式（App）的方式。

這款裝置將搭載數個外部攝影機，能控制旋鈕觀看周圍環境，初期定位為高階產品，成本可能約為3,000美元(約新台幣91,503元)，將搭載許多消費者裝置上未見過的技術。

9to5Mac和MacRumos指出，蘋果也可能發表配備M3晶片的MacBook Air，正在開發全新的15吋MacBook Air。

蘋果也說，今年WWDC線上活動包括講座、一對一研究室，以及與蘋果工程師和其他開發者互動的機會，開發者和學生有機會參加6月6日在蘋果總部院區舉辦的實體特別活動，並將藉由Swift Student Challenge挑戰賽支持學生開發者，今年的學生挑戰賽已開放繳交作品，4月19日截止收件。