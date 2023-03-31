Sony新頭戴裝置PS VR2 出師不利

Sony頭戴式裝置PS VR 2出師不利，估計上市第一個月總銷量不到30萬台。迪士尼 和微軟據傳也在結束相關計畫，看來去年紅極一時的「元宇宙 」似乎就快變成「遠宇宙」。

研究機構IDC估計，PS VR2自從2月22日上市以來，截至3月底止的銷量可能只有約27萬台。去年彭博報導，Sony為這台裝置訂下開賣初期生產約200萬台的目標，相當具企圖心。

這台頭戴式裝置是Sony元宇宙策略的基礎。儘管這個概念上的3D虛擬環境已促使臉書改名Meta，但元宇宙目前帶來的效益，還不能讓科技業回收在軟硬體上的重度投資。

Sony總裁暨執行長吉田憲一郎將元宇宙視為Sony的成長支柱，很像是Meta的做法。Sony旗下遊戲工作室持續開發為虛擬實境（VR）量身打造的遊戲，盼幫助PS VR2開賣時有好的開始，但如今卻不如預期。

IDC數據和分析副總裁傑洛尼莫表示，全球消費者正面臨生活成本上揚、升息和裁員潮，所以VR頭戴式裝置並非多數消費者在目前經濟情勢下的心中首選。

Sony財務長十時裕樹日前表示，前一代的PS VR銷量約500萬台，Sony相當有信心PS VR2累計銷量超越前作。但根據3月一份報告，更易取得、更平價的Meta頭戴式裝置Quest，至今銷量已突破2,000萬台，所以PS VR2銷量若只和PS VR差不多，稱不上成功。

傑洛尼莫另指出，PS VR2需搭配Sony的遊戲機PS 5才可遊玩，且要價549美元，這種價格在經濟情勢已惡化之際，只會更難賣出去，而且Meta宣布Quest 2降價，也將影響Sony裝置的買氣。他說：「為了避免這個新產品變成徹底的災難，我認為PS VR2需要降價。」