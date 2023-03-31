H&M庫存大降 上季財報告捷

瑞典 服飾零售商H&M 上季財報告捷，優於市場預期，因庫存降低大有進展，削減成本措施也見效，股價一度應聲躍漲15%，攀上十個月高峰。

令投資人欣喜的是，H&M在截至2月底的年度第1季，成本控管有成，且庫存相對於銷售的比率降到17.9%，是近三年來最低，儘管尚未達到該公司訂在12%～14%的目標。

不過，H&M仍遭遇Zara母公司印地紡（Inditex）等大型同業的競爭壓力，快時尚電商如SHEIN和Temu也來勢洶洶。

執行長赫默爾森（Helena Helmersson）接受路透專訪時說：「我們提供省錢的價值，現在對顧客真的真的很重要。」

H&M指出，主要市場天氣異常的冷，使消費者暫緩添購春裝，影響3月這季的銷售，買氣可能依然低迷，儘管今年H&M一系列春裝頗受好評，但之後可望漸入佳境。

摩根大通分析師 喬漢娜預期，天氣轉暖，H&M銷售業績可望隨之好轉。

價值40億美元的H&M存貨，一直是讓赫默爾森頭痛的問題，導致該公司不得不靠大打折扣消化庫存。不過，分析師指出，最新財報顯示上季折扣幅度持平，以致獲利水準高於預期。

在本會計年度第1季，H&M營業利益達7.25億瑞典克朗（6,973萬美元），優於一年前4.58億克朗，主要靠一次性因素提振-旗下二手衣交易平台Sellpy多數股權價值重估，對H&M合併獲利貢獻10億克朗。H&M持有79.84%的Sellpy股權。

H&M第1季營業利潤率1.3%，也比一年前的0.9%改善。

赫默爾森表示，明年的目標是提高到10%；2022年度的營業利潤率為3.2%。不過，瑞信分析師認為，要實現10%的目標「挑戰非常大」。