我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

英特爾將推新品 伺服器市況利多

財經新聞組／綜合報導
英特爾宣布，新伺服器平台「Sierra Forest」可望明年上半年出貨，比市場預期提前。（路透）
英特爾宣布，新伺服器平台「Sierra Forest」可望明年上半年出貨，比市場預期提前。（路透）

英特爾29日宣布，新伺服器平台「Sierra Forest」可望於明年上半年出貨，比市場預期的時間點提前，而且是英特爾第一顆專注於資料中心客戶省電效益的晶片，搭上ESG與淨零碳排趨勢商機。

法人看好，英特爾新品助陣下，有望為市況雜音不斷的伺服器供應鏈增添活水，台灣相關業者鴻海、廣達、英業達、緯穎等均可望受惠。

根據英特爾釋出的訊息，新伺服器平台「Sierra Forest」有望明年上半年開始出貨，比市場預期快，代碼「Clearwater Forest」的晶片預定2025年上市，象徵英特爾轉向旗下18A先進製程節點的進展順利，與台積電的競爭日益白熱化，並且有助英特爾反制勁敵超微蠶食市占，搶食生成式AI商機。

Susquehanna金融集團分析師羅蘭德指出，這顯示英特爾正逐一達成先前規畫的路線發展，有些甚至還提前，英特爾初期轉換到18A製程節點，是很大的加分。

英特爾資料中心與AI事業群主管莉薇拉（Sandra Rivera）在線上分析師說明會表示，已送出「Sierra Forest」的晶片樣本，計劃2024上半年開始出貨；這是該公司頭一款專注於資料中心客戶電源效率的晶片。

莉薇拉指出，目前最強大的第四代Xeon資料中心處理器「Sapphire Rapid」產量將在今年中達到100萬顆，第五代Xeon處理器「Emerald Rapids」目前按照時程順利推進，預定今年底開始出貨，下一代的「Granite Rapids」正提供客戶測試，預定明年出貨。

分析師指出，這場活動最重要的訊息是「Clearwater Forest」預定2025年上市。莉薇拉說，這款晶片「將以英特爾的18A製程，也是英特爾計劃達成領先地位的節點製造」，形容其為「我們四年策略、五個節點的頂點」。

英特爾釋出相關訊息之後，股價29日應聲大漲7.6%。

晶片 分析師 AI

上一則

科技股受追捧 那指進牛市

下一則

H&M庫存大降 上季財報告捷

延伸閱讀

開創「摩爾定律」 英特爾創辦人摩爾94歲辭世

開創「摩爾定律」 英特爾創辦人摩爾94歲辭世
台積電品牌價值 上看216億美元 直逼英特爾

台積電品牌價值 上看216億美元 直逼英特爾
悼摩爾 張忠謀：半導體第一代共同奮鬥朋友所剩無幾

悼摩爾 張忠謀：半導體第一代共同奮鬥朋友所剩無幾
發明「摩爾定律」…英特爾共同創辦人摩爾逝世 享耆壽94歲

發明「摩爾定律」…英特爾共同創辦人摩爾逝世 享耆壽94歲

熱門新聞

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

Tesla生產成本砍50% 同業頭大

2023-03-26 13:10
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。美聯社

從矽谷銀到德銀 一文看懂歐美銀行到底怎麼啦？

2023-03-24 12:40
特斯拉兼推特執行長馬斯克。 （路透）

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

2023-03-28 07:45
金融市場近來走勢詭譎多變，分析師建議投資人先坐下來蒐集資訊，勿驚慌失措。（路透）

面對市場動盪 分析師：現在先躺平就好

2023-03-26 05:54
加州矽谷銀行無預警倒閉，讓不少存戶擔心存在銀行裡的錢。（路透）

銀行接連倒閉 存款安全嗎？專家籲別驚慌

2023-03-27 13:04
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南