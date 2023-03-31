英特爾將推新品 伺服器市況利多

英特爾宣布，新伺服器平台「Sierra Forest」可望明年上半年出貨，比市場預期提前。（路透）

英特爾29日宣布，新伺服器平台「Sierra Forest」可望於明年上半年出貨，比市場預期的時間點提前，而且是英特爾第一顆專注於資料中心客戶省電效益的晶片 ，搭上ESG與淨零碳排趨勢商機。

法人看好，英特爾新品助陣下，有望為市況雜音不斷的伺服器供應鏈增添活水，台灣相關業者鴻海、廣達、英業達、緯穎等均可望受惠。

根據英特爾釋出的訊息，新伺服器平台「Sierra Forest」有望明年上半年開始出貨，比市場預期快，代碼「Clearwater Forest」的晶片預定2025年上市，象徵英特爾轉向旗下18A先進製程節點的進展順利，與台積電的競爭日益白熱化，並且有助英特爾反制勁敵超微蠶食市占，搶食生成式AI 商機。

Susquehanna金融集團分析師 羅蘭德指出，這顯示英特爾正逐一達成先前規畫的路線發展，有些甚至還提前，英特爾初期轉換到18A製程節點，是很大的加分。

英特爾資料中心與AI事業群主管莉薇拉（Sandra Rivera）在線上分析師說明會表示，已送出「Sierra Forest」的晶片樣本，計劃2024上半年開始出貨；這是該公司頭一款專注於資料中心客戶電源效率的晶片。

莉薇拉指出，目前最強大的第四代Xeon資料中心處理器「Sapphire Rapid」產量將在今年中達到100萬顆，第五代Xeon處理器「Emerald Rapids」目前按照時程順利推進，預定今年底開始出貨，下一代的「Granite Rapids」正提供客戶測試，預定明年出貨。

分析師指出，這場活動最重要的訊息是「Clearwater Forest」預定2025年上市。莉薇拉說，這款晶片「將以英特爾的18A製程，也是英特爾計劃達成領先地位的節點製造」，形容其為「我們四年策略、五個節點的頂點」。

英特爾釋出相關訊息之後，股價29日應聲大漲7.6%。