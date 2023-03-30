韓媒：晶片業深陷不景氣 三星傳正考慮人為減產

南韓媒體報導，在晶片業不景氣加深之際，三星電子據傳正考慮在今年減產。（路透）

南韓媒體報導，在晶片 業不景氣加深之際，三星 電子據傳正考慮在今年減產，改變之前的態度。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News引述業界知情人士指出，三星電子正在評估未來的記憶體晶片生產方式，包括跟進同業美光（Micron）和SK海力士的人為減產措施。

三星電子預定4月7日公布本季財報，並舉行財報說明會，市場正密切關注該公司是否會維持之前堅持不人為減產的政策。市場預測，三星電子的半導體事業暨裝置解決方案事業部（DS）今年營業損失可能超過10兆韓元。此前，三星電子都案是沒有人為減產的計畫，不會直接縮減投入的晶圓，而是尋求晶片產量自然減少。

SK海力士也為艱困的市況所苦，副會長樸正浩29日在股東會上說，今年將縮減營運支出計畫，為十年來首見減少，「我們過去已積極投資以壯大產能，但現在我們想以更加彈性的方式調整生產途徑」，「我們去年花了19兆韓元（146億美元）的資本支出，但今年將大砍超過一半」。

他形容當前 DRAM晶片業的不景氣，是知名的「囚徒困境」，暗示合作才是最能符合各家業者之道，「不管我們說了幾次不要隨波逐流，客戶仍以囚徒困境的方式運作，在不景氣時，過多的晶片供應最後都加劇價格跌勢」。信評機構穆迪公司（Moody's）已調降SK海力士的信評展望，從穩定降至負向，信用評等維持在Baa2不變。

美光日前表示，截至2月的上季營收 年減53%，營業損失達到創紀錄的23億美元，主因為DRAM晶片持續供過於求，預期本季營收約為37億美元，年減60%，為2001年來最大減幅，並將投資約70美元，為先前預估區間的下緣，同時提高裁員人數比率至15%，高於之前的10%。