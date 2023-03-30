我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

韓媒：晶片業深陷不景氣 三星傳正考慮人為減產

編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體報導，在晶片業不景氣加深之際，三星電子據傳正考慮在今年減產。（路透）
南韓媒體報導，在晶片業不景氣加深之際，三星電子據傳正考慮在今年減產。（路透）

南韓媒體報導，在晶片業不景氣加深之際，三星電子據傳正考慮在今年減產，改變之前的態度。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News引述業界知情人士指出，三星電子正在評估未來的記憶體晶片生產方式，包括跟進同業美光（Micron）和SK海力士的人為減產措施。

三星電子預定4月7日公布本季財報，並舉行財報說明會，市場正密切關注該公司是否會維持之前堅持不人為減產的政策。市場預測，三星電子的半導體事業暨裝置解決方案事業部（DS）今年營業損失可能超過10兆韓元。此前，三星電子都案是沒有人為減產的計畫，不會直接縮減投入的晶圓，而是尋求晶片產量自然減少。

SK海力士也為艱困的市況所苦，副會長樸正浩29日在股東會上說，今年將縮減營運支出計畫，為十年來首見減少，「我們過去已積極投資以壯大產能，但現在我們想以更加彈性的方式調整生產途徑」，「我們去年花了19兆韓元（146億美元）的資本支出，但今年將大砍超過一半」。

他形容當前 DRAM晶片業的不景氣，是知名的「囚徒困境」，暗示合作才是最能符合各家業者之道，「不管我們說了幾次不要隨波逐流，客戶仍以囚徒困境的方式運作，在不景氣時，過多的晶片供應最後都加劇價格跌勢」。信評機構穆迪公司（Moody's）已調降SK海力士的信評展望，從穩定降至負向，信用評等維持在Baa2不變。

美光日前表示，截至2月的上季營收年減53%，營業損失達到創紀錄的23億美元，主因為DRAM晶片持續供過於求，預期本季營收約為37億美元，年減60%，為2001年來最大減幅，並將投資約70美元，為先前預估區間的下緣，同時提高裁員人數比率至15%，高於之前的10%。

晶片 三星 營收

上一則

比亞迪今年Q1電動車銷量估增8成 去年淨利成長4倍

延伸閱讀

美晶片法 嚇到南韓大廠

美晶片法 嚇到南韓大廠
SK海力士：美封裝廠照常建 但未確定是否申請晶片補助

SK海力士：美封裝廠照常建 但未確定是否申請晶片補助
車子賣贏晶片 南韓現代汽車獲利將超車三星電子

車子賣贏晶片 南韓現代汽車獲利將超車三星電子
日將鬆綁對韓晶片原料出口管制 韓晶片商股價勁揚

日將鬆綁對韓晶片原料出口管制 韓晶片商股價勁揚

熱門新聞

矽谷銀行（SVB）崩潰引起金融業動盪後，美西銀行（PacWest）已額外流失20%存款 。（路透）

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

2023-03-22 10:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

Tesla生產成本砍50% 同業頭大

2023-03-26 13:10
由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。美聯社

升息+葉倫放話 道指大跌530點

2023-03-22 16:57
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。美聯社

從矽谷銀到德銀 一文看懂歐美銀行到底怎麼啦？

2023-03-24 12:40
矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上月通膨趨緩，但仍居高不下，聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼。美聯社

面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼

2023-03-22 14:25
聯準會主席鮑爾22日舉行記者會。（路透）

Fed決策與鮑爾記者會說了什麼？5大重點一次看

2023-03-22 19:33

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議