先買後付 蘋果強攻金融服務

延遲數個月之後，蘋果終於在28日推出先買後付服務「Apple Pay Later」。 （路透）

蘋果 公司（Apple ）28日在美國推出名為「Apple Pay Later」的先買後付（BNPL）服務，凸顯蘋果更進一步搶攻金融服務市場，挑戰Affirm、Klarna等公司。

蘋果表示，這項服務讓用戶將購買款項分成四筆，在六周內陸續付清，無需支付利息或額外費用，用戶可以向蘋果無息借款50美元至1,000美元，此一服務將整合進iPhone 的「錢包」應用程式中，而接受Apple Pay服務的商家都可使用。目前全美有超過85%的零售商接受Apple Pay，而根據Counterpoint Research的資料，iPhone在美國智慧手機市占超過50%。

目前美國的先買後付市場由Affirm、Klarna、Afterpay等公司主導。AJ Bell金融分析部門主管休森表示，蘋果這項新服務絕對會衝擊對手，畢竟蘋果這塊招牌幾乎已無所不在。路透指出，蘋果或許又會在先買後付這塊市場造成顛覆。

Affirm股價28日收盤大跌逾7%，另一家支付業者PayPal也跌約1%。

前兩年新冠疫情大流行期間，居家避疫等措施讓消費者大舉轉向數位支付平台，讓BNPL這類金融科技公司（FinTech）享受一段榮景，但如今因為經濟趨緩加上通膨與利率飆高，這類FinTech公司如今都苦於維持先前的盛況。

D.A.Davidson分析師布蘭德勒表示，鑒於目前總經環境狀況，料蘋果也將謹慎行事。

彭博資訊指出，蘋果早在去年6月的開發者大會WWDC上就已首次發表先買後付的服務，市場當時預期去年9月就會推出，結果延後至今才問市，而且還不是馬上就讓所有用戶都能使用。蘋果表示，28日推出的是正式發行前的版本，將以「隨機選擇」方式，提供給用戶；計劃「未來幾個月」才向所有用戶推出這項服務。

造成「Apple Pay Later」延誤的原因，根據彭博先前報導，主要是這項服務的前述小額消費貸款功能，蘋果想要由新成立的事業蘋果金融（Apple Financing）來營運，自行進行徵信工作，其間涉及的一些技術問題，花了許多時間克服。

金融時報說，2019年蘋果發行信用卡時的合作夥伴高盛，也會在「Apple Pay Later」的機制中協助蘋果連通萬事達卡的網路，以便直接授權支付。