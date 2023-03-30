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英飛凌調高財測 雙引擎熱轉

編譯葉亭均、洪啟原／綜合報導
德國晶片大廠英飛凌調高財測。（路透）
德國晶片大廠英飛凌調高財測。（路透）

德國晶片大廠英飛凌（Infineon）同步調高第2季與全年營收預估，理由是車用與工業產品需求比預期強勁。

英飛凌28日在聲明中表示，預期第2季營收超過40億歐元（43億美元），高於先前預估的39億歐元與分析師的預期數字；全年營收也將「大幅高於」先前預估的155億歐元，誤差值在加減5億歐元內。

隨著營收增加、產品漲價以及更有利的能源成本，英飛凌預期，第2季的利潤率將達到「高二位數」百分比（27%至29%），高於先前預測的25%左右。英飛凌上月調高全年利潤率預估，理由是來自車廠的需求強勁，從而推升價格上揚。

來自汽車產業的需求持續支撐包括英飛凌、意法半導體（STMicroelectronics）等晶片廠獲利。汽車製造商與工業製造業者正在復甦，一甩新冠疫情時期供應短缺、烏克蘭戰爭引發的全球不確定性等不利因素衝擊。

花旗集團分析師加蒂尼爾說：「我們先前預估車用和工業產品的趨勢仍強，但目前需求和英飛凌供應晶片的能力遠高於預期，這或是帶動英飛凌業績續旺的兩大驅動力。」

同時，英飛凌的感測器與解決方案事業面臨的壓力可能減輕，原因包括低度產能利用率的相關費用降低，和利潤率改善，可能使執行長漢貝克鬆一口氣。漢貝克2月才警告說，這個事業的銷售可能下滑，受市場對消費、運算及通訊設備的支出走下坡拖累。

英飛凌表示，將努力把庫存水準降更低，而此舉預料將衍生低度產能利用率的成本。

營收 晶片 利潤

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