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車子賣贏晶片 南韓現代汽車獲利將超車三星電子

編譯黃淑玲／綜合外電
現代汽車（Hyundai）的電動車大賣，估計今年第1季的營業利益將超越三星電子。 （路透）
現代汽車（Hyundai）的電動車大賣，估計今年第1季的營業利益將超越三星電子。 （路透）

南韓大財團的獲利排名，今年第1季預期會重新洗牌，車子賣贏晶片，現代汽車（Hyundai）的營業利益估計將超車三星電子，拿下獲利王寶座。

南韓財經媒體Business Korea引用金融資料分析機構FnGuide的數據報導，由於銷售暢旺，今年第1季現代汽車的營業利益計有2.5481兆韓元（19.634億美元），年增32%，成為南韓上市公司之冠。起亞汽車（Kia）營業利益也衝到2.0278兆韓元（15.625億美元），排名緊追在後。

相反地，晶片市況惡化，一向雄霸營業利益榜首的三星電子將會一下子掉到第五名。預估三星電子第1季營業利益較去年同期大減88%，只有1.6414兆韓元（12.649億美元）。原是三星電子獲利主力的半導體事業部門，因為客戶調降庫存加上價格大跌，嚴重拖累獲利。

市場更預期SK海力士第1季將出現虧損，虧損金額上看3.4864兆韓元（26.864億美元）。

晶片冷，汽車熱。南韓產業通商資源部最新發布的統計顯示，2月南韓汽車出口額創下歷史新高至56億美元，年增率高達47.1%。出口車輛數也成長34.8%至22.3萬輛。各類電動車出口成績都非常亮眼，與去年同期相比成長率幾乎都在50%以上，價格也最佳。

汽車 南韓 三星

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