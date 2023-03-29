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二手特斯拉行情大崩盤

編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉無預警大幅調降新車售價，造成二手行情崩盤。（路透資料照片）
特斯拉無預警大幅調降新車售價，造成二手行情崩盤。（路透資料照片）

依車輛估價專業機構CAP HPI的數據，特斯拉過去六個月為新車款降價促銷，使得二手特斯拉行情崩盤：在該電動車廠最大市場之一的英國，今年2月以57,435英鎊購買的全新長程版Model 3，預計到明年1月只值31,399英鎊，折舊幅度高達46%。

英國金融時報報導，這與2021年9月的情況大異其趣，當時買同款新車付48,435英鎊，12個月後變現還值46,300英鎊，僅下滑4%。

中古車行情今年不如去年，去年舊車的銷售往往很接近或甚至高於新車價格，但特斯拉貶值的程度比競爭對手嚴重。例如今年1月花50,395英鎊買進富豪（Volvo）旗下獨立電動車品牌極星的Polestar 2， 估計一年後的價值是33,000英鎊，也才折舊35%。

金融時報指出，特斯拉折舊幅度高，有可能在辦理車貸時變得比競爭對手的車要貴。因為英國幾乎所有新車銷售都依照租賃或個人購買協議，只要求駕駛人負擔車子在租賃期間損失的價值。這種安排在美國和歐洲各地也愈來愈常見，結果會造成貶值幅度愈大的車愈貴。

特斯拉這幾個月降價促銷，引發電動車掀起價格戰的警告，但對手車廠的高階主管表示，迄今為止還無意調降售價，因為擔心這會讓二手市場車價下跌更嚴重。僅福特汽車調降Mustang車款的歐洲售價、賓士削減El-clase電動車在中國的售價。

特斯拉 電動車 英國

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