雲端三巨頭 搶搭ChatGPT熱潮

眾家科技巨擘正在推廣新的人工智慧（AI ）工具，宣稱這些工具將完全改變人們的工作、學習與創造力。實際上，這些業者同時絞盡腦汁，思考如何運用生成式AI來活化自家的雲端 運算業務。

華爾街日報報導，亞馬遜 、微軟和字母公司旗下的Google這三大雲端業者，已把生成式AI的潛能列為主要銷售賣點，試圖搭上聊天機器人ChatGPT這類App引發的熱潮。

知情人士說，微軟執行長納德拉已在公司總部和紐約辦事處的銷售會議上，提到企業如何透過其Azure雲端產品來利用AI，以提高效率。

Google本月表示，將把旗下最大AI計畫之一「Pathways語言模型」，賣給使用其雲端服務的軟體開發商，客戶能用來打造客製化聊天機器人，或對網頁進行摘要的工具。

微軟和Google都表示，他們正把聊天機器人的技術灌注到Microsoft Word、Google Docs這類辦公室生產力軟體程式中。

規模較小的AI新創公司，則可能是雲端服務供應商頗具潛力的新大客戶，因為它們需要大量算力，開發與運作應用程式。根據創投公司Andreessen Horowitz的估計，生成式AI App所賺進的營收中，約10%至20%會流向雲端服務業者，主要就是流向雲端三雄。

亞馬遜等三大咖強力推動生成式AI之際，其實也正值雲端運算事業成長均大幅減緩。

這項業務一直是這些科技巨頭主要成長動力，更是亞馬遜和微軟的獲利支柱。分析師預期，三大雲端業者今年合計雲端營收成長18%，比去年的增幅幾乎少了一半。

最大雲端服務業者亞馬遜雲端事業AWS上季營收僅成長20%，創歷來最低。亞馬遜公司本月稍早宣布裁員9000人，還強調雲端運算部門是主要裁員目標。