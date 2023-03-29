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2035年起 歐盟禁售燃油車

編譯陳苓／綜合報導
歐盟官員終於批准方案，2035年將實質終止多數內燃機引擎新車銷售。（美聯社）
歐盟官員終於批准方案，2035年將實質終止多數內燃機引擎新車銷售。（美聯社）

德國使用e-fuel合成燃料的車輛可取得豁免，讓該國放下反對立場，歐盟官員終於批准方案，2035年將實質終止多數內燃機引擎新車銷售。

彭博資訊、路透報導，歐盟27個會員國的能源部長28日正式通過方案，車廠必須在未來12年將二氧化碳排放量降至零。德國周末放棄了反對立場，主要是和歐盟執行機構成協議，允許完全使用e-fuel的車輛，納入歐盟的零碳氣候目標。

最後一刻的協議有如對德國保時捷等高階跑車品牌做出讓步，但是估計對主要汽車大廠影響輕微。瑞典能源部長博許（Ebba Busch）告訴記者：「車業整體的走向毫無疑問。就我看來，瑞典現在能強化競爭優勢，德國或許在爭取時間追趕」。

能源部長批准是歐盟監管程序的最終步驟，通常是例行公事。不過德國在倒數關頭反對， 使得程序耽擱將近一個月，歐盟執委會匆忙保證將放行e-fuel車輛。彭博取得的聲明稿顯示，歐盟執委會將提出法案，允許使用e-fuel車輛在歐洲上路，秋季並將草擬規定，容許e-fuel計入減排目標。倘若該法案遭國會或成員國否決，執委會說會另尋途徑解決。

E-fuel的製造原料是再生能源和從空氣中捕捉到的二氧化碳，由於成本高昂、當前取得不易，對多數汽車來說，並非可行的解決方案。反之，多數歐盟車廠預料會繼續專注發展電動車。

保時捷和法拉利是e-fuel的擁護者，他們認為這可讓自家車輛免於承載沉重電池。福斯、賓士、福特等車廠則押寶電池車、以達成脫碳。部分車廠敦促歐盟國家不要延後2035年逐步淘汰燃油車的計畫。

歐盟 德國 能源部

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