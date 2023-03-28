電動車馬達原料 鋼材面臨短缺

美國鋼廠正擴大生產一種不易製造的極薄鋼材，因為這種鋼材是生產電動車 的重要原料，不僅市場規模成長快速，且在對電動車的供應上已面臨短缺。

華爾街日報報導，美國最大車用鋼材供應商Cleveland-Cliffs，正斥資逾3,000萬美元重啟一條俄亥俄州 的電磁鋼片生產線，旗下兩座煉鋼廠年產量預計可達到約30萬噸；美國鋼鐵（U.S. Steel）也計畫今年稍晚啟用斥資約4.5億美元打造的電磁鋼片生產線，年產量約可達到20萬噸。

電磁鋼片主要用途是把電能轉換為機械能，過去大多用在洗衣機、冷氣等產品的馬達上，但更近期的應用是用於電動車馬達。

不過，業界主管表示，這種鋼材的產量只占每年全球生產鋼材的約1%，因此在對電動車的供應上已面臨短缺。不僅如此，企業預期，隨著電動車產量未來幾年擴張，這種鋼材需求的增長速度將會比生產還快。

使用高級電磁鋼片生產科學測量裝置零件的加州 公司Scandic Springs負責人傅德表示：「這種鋼材目前的供應有限，且等待交貨時間非常長，大約要等50至52周。」在電磁鋼片仰賴進口的北美地區，高級電磁鋼片的需求預計將在2030年前達到近78萬噸。

電動車供應鏈已成為美國汽車業一個可能爆發危機的引爆點。用於生產電動車電池的鈷、鎳和鋰等金屬，以及陰極、陽極等電池原料，多數都來自海外。分析師表示，逾80%的電磁鋼片產地來自中國大陸、日本和南韓，這些國家在鋼材進口上全都受美國關稅或配額限制。