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澳洲減碳修訂案 盯能源業投資

編譯洪啟原／綜合報導

澳洲眾議院27日表決通過一項減排修訂案，將限制部分天然氣和煤炭的新投資案，也將對本地高汙染業者設定溫室氣體總排放量上限。澳洲能源股應聲下挫。

這項名為「減碳保障機制」修訂案，對執政黨工黨承諾2030年前減排40%至關重要。

這項計畫待參議院表決通過後，預計7月1日上路，目標是使215個油氣、採礦以及製造業設施在未來七年減排30%，這些設施每年排放10萬公噸二氧化碳當量（CO2e），而澳洲人均二氧化碳排放量位居全球前幾名。在法案通過前，眾議院已與綠黨就法案內容磋商數周之久，而法案交付參議院表決時，還需要綠黨大力支持。

磋商結果包括硬性規定總排放量上限、對拉高總排放量的能源投資案展開部會級審查，以及強制揭露高度依賴碳抵消來實現減排目標的能源業者有哪些。澳洲能源部長鮑文表示，此法案有助澳洲向2050年達成淨零碳排邁進一大步。

這項法案也要求所有在澳洲北部貝塔魯盆地進行的天然氣新投資案實現淨零碳排，而且供貨給液化天然氣（LNG）業者的新天然氣田，其貯存設施也須實現淨零排放。

根據此法案，連同Woodside能源公司希望開發的大型天然氣田Browse在內，這些計畫須進行碳捕捉和碳封存，修訂案過關牽動澳洲能源股下挫。Woodside27日收盤跌3.35%，Tamboran能源公司則大跌6.67%。

澳洲 天然氣 投資

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