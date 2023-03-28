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航運巨頭馬士基：物流業仍有變數

編譯任中原／綜合報導
貨櫃航運巨頭馬士基（快桅）在最新亞太市場月報中指出，全球供應鏈終於開始穩定。（歐新社）
貨櫃航運巨頭馬士基（快桅）在最新亞太市場月報中指出，全球供應鏈終於開始穩定。（歐新社）

貨櫃航運巨頭馬士基（快桅）在最新亞太市場月報中指出，全球供應鏈終於開始穩定，並尋求新的均衡，亞洲原物料與零組件需求也出現改善信號；但製造業仍持續萎縮，且全球通膨居高及經濟動盪，仍使企業界的物流規劃及執行充滿不確定性。

馬士基在27日公布的報告中指出，由於各國、企業界及物流業持續學習經驗及自我調適，因此全球供應鏈壓力已經緩解；GEP全球供應鏈變動指數2月進一步改善，已降到2020年8月來最低。

在經濟與貿易展望方面，馬士基表示去年第4季各大經濟體的表現都優於預估，主因能源價格下跌，暖冬效應，及大陸解封，經濟預測機構並溫和上修2023年經濟展望。

今年初全球採購經理人指數（PMI）顯示景氣小幅改善，2月製造業訂單／庫存比率以及出口訂單好轉，主因中國解封，及能源價格下跌，但這並不表示全球經濟已恢復正常，馬士基預測今年全球經濟成長1.5%。

對航運業更不利的是目前全球經濟主要靠服務業推動，製造業卻尚未擺脫衰退，因此去年第4季全球貨櫃運輸量下降，且大部分地區持續呈現負成長。所有指標都顯示全球製造業萎縮，主因庫存偏高，以及對未來消費者需求的信心低落。美、歐就業市場超強，但通膨居高仍使消費者的實質購買力受損，加上利率上升，因此一旦消費者儲蓄耗盡，產品消費可能進一步下降。

比較有利的是全球原料與零組件需求雖仍然低迷，但2月北美的跌勢開始趨緩；亞洲PMI更出現2022年7月來首次擴張，原料短缺問題也降到2020年9月來最低。

歐、美海運業務持續出現正面信號，而亞太區仍領軍成長。由於中國大陸持續解封，馬士基正密切觀察運量復甦動向。執行長柯文勝（Vincent Clerc）在北京接受金融時報（FT）訪問時則指出，中國經濟反彈比預期弱，疫情引發的干擾和去年的房地產崩潰，仍讓中國消費者「驚魂未定」。然而，相關的貿易量仍然強勁，並未看到美國主導與中國「脫鉤」產生什麼不利影響。

馬士基也強調，北美及歐洲推動新法律與投資，將使晶片製造繼續趨向全球化，以確保未來晶片供應在地理上更平衡及強韌。

供應鏈 晶片 指數

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