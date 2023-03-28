星躋身金融中心 付出代價

過去兩年來，新加坡的通膨率幾乎每個月都超過香港。（歐新社）

在最近幾次的全球金融中心評比中，新加坡 都超越了備受新冠疫情 打擊的香港 ，成為亞洲最重要的金融中心。然而新加坡也付出了一些代價：過去兩年來，新加坡的通膨率幾乎每個月都超過香港。

新加坡2月消費者物價指數（CPI）年比上揚6.3%，年升幅雖持續縮小，但仍在14年高點盤旋，且幾乎是香港的近四倍。

彭博資訊報導，回顧在1980與1990年代，香港消費者通膨率遠超過新加坡，當時尚屬於英國殖民地的香港，逐漸蛻變為世界金融重鎮之一。不過到了新冠疫情期間，新加坡勢力日漸茁壯，原因是香港嚴格的防封控措施維持得更久。

現在，新加坡正在因應更高的物價，包括飆漲的房租租金與能源價格。部分原因是人們從香港與其他地方遷到新加坡。彭博經濟分析師說，「就新加坡而言，我們見到來自中國大陸的居民不斷湧入，推高了住房成本。」

香港消費者物價今年可能維持溫和增幅，彭博訪調的分析師預期，香港今年CPI年比將上揚2.4%；相較下，新加坡通膨率預估會上揚4.7%，幾乎是香港的兩倍，主要由商品與服務稅提高所帶動。

彭博分析師指出，香港在過去四年中，有三年的國內生產毛額（GDP）萎縮，他表示，觀光客來訪與零售銷售仍低於疫情前的水準；隨著需求加速復甦，香港的通膨率今年可能回升，但在今年最末季，CPI頂多升至3%。

新加坡海峽時報報導，新加坡歐洲商會（EuroCham）的最新調查顯示，新加坡的房租和生活成本不斷升高，已讓當地70%的歐洲企業感到經營困難，部分業者已考慮把業務遷往其他國家；員工的生活壓力和焦慮也相當明顯，今年或去年須與房東續約的員工，半數預估房租還會再漲40%以上，不過62%的受訪者並未得到公司的補貼等支援。