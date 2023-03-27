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新加坡物價壓力比香港更嚴重 為快速解封付出了代價

編譯葉亭均／綜合外電
新加坡2月消費者物價指數（CPI）年比上揚6.3%，幾乎是香港1.7% CPI增幅的近四倍。(路透)
新加坡2月消費者物價指數（CPI）年比上揚6.3%，幾乎是香港1.7% CPI增幅的近四倍。(路透)

在過去兩次的全球金融中心指數評比中，新加坡超越了備受新冠疫情打擊的香港，然而新加坡也付出了一些代價：過去兩年來，新加坡的通膨率幾乎每個月都超過香港。

新加坡2月消費者物價指數（CPI）年比上揚6.3%，幾乎是香港1.7% CPI增幅的近四倍。

回顧在1980與1990年代，香港消費者通膨率是遠超過新加坡的，當時尚屬於英國殖民地的香港變成世界金融中心翹楚之一。不過到了新冠疫情期間，新加坡勢力茁壯，原因是香港維持嚴格的防封控措施更久。

現在，新加坡正在因應更高的物價，包括飆漲的房租租金與能源價格。部分原因是人們從香港與其他地方遷到新加坡。

彭博經濟分析師韓德森（Tamara Henderson）說，「從新加坡這方面來說，我們見到來自中國的人湧入，推高了住房成本。」

香港消費者物價今年可能維持溫和增幅，彭博訪調的分析師預期香港今年CPI年比上揚2.4%；相較下，新加坡通膨率預估上揚4.7%，幾乎是香港的兩倍，主要由商品與服務稅提高所帶動。

彭博分析師Eric Zhu指出，香港在過去四年中，有三年的國內生產毛額（GDP）萎縮，他表示，觀光客來訪與零售銷售仍低於疫情前的水準。

Eric Zhu表示，隨著需求加速復甦，香港的通膨率今年可能回升，但在今年最末季，CPI頂多升至3%。

香港 新加坡 疫情

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