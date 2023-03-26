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分析師曝硬體市場「陷入麻煩」 示警這兩大領域情況最糟

編譯陳苓／綜合外電
分析師說，硬體業仍充滿紅旗警訊，晶圓代工或許會走上L型復甦。（路透）
分析師說，硬體業仍充滿紅旗警訊，晶圓代工或許會走上L型復甦。（路透）

華爾街分析師與台灣科技製造商談話後發現，大多數硬體產業和公司仍「陷入麻煩」，在硬體部門中，以個人電腦（PC）和記憶體最糟，晶圓代工未來景氣可能呈現L型走勢，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）是唯一例外。

MarketWatch報導，Wedbush分析師布萊森（Matt Bryson）23日說，他與台灣業者談話獲得的「粗略見解」是，「多數科技部門仍陷於麻煩，前方能見度有限」，並示警PC和記憶體市場情況最糟。他給予美光（Micron）、威騰電子（Western Digital）、希捷（Seagate）「紅旗」警告。他說相關談話顯示，超大規模（hyperscale）資料中心的擴張速度放緩，記憶體需求維持低迷。

布萊森指出，儘管有一次性評論暗示好幾個領域溫和復甦，但是廣泛來說，談話顯示PC需求續疲、庫存仍須去化；記憶體需求也欠佳，庫存續居高位，價格的大幅下跌看來會延續到第二季。

在一片慘澹中電視面板獲得較佳的評價，布萊森給予這個產業「好壞參半」的評語，表示面板業似乎已經去化過剩庫存。

至於資料中心，他預測第1、2季訂單將遭重砍，但下半年有望好轉，屆時輝達的新資料中心處理器「Grace」將問世。輝達是布萊森分析報告中的唯一贏家，只有該公司獲得「綠旗」評等。他說，縱然對多數廠商的復甦範圍缺乏信心，超大規模資料中心的人工智慧（AI）項目的明確動能，將有助於未來數據中心的GPU需求。

台積電、格芯（GlobalFoundries）、聯電，布萊森的看法是「憂喜參半」，估計晶圓代工領域未來景氣可能歲現L型走勢，而非U型或V型復甦。

分析師 華爾街 台積電

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