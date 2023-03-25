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歐元區PMI攀10個月高點

編譯洪啟原／綜合報導
歐元區3月經濟加速擴張，PMI大幅升到54.1，顯示經濟復甦力道進一步增強。（路透）
歐元區3月經濟加速擴張，PMI大幅升到54.1，顯示經濟復甦力道進一步增強。（路透）

最新公布的數據顯示，歐元區3月經濟加速擴張，受惠於服務業展現韌性，顯示經濟復甦力道進一步增強，有望使本季躲過衰退，但仍須留意高通膨和升息的影響。市場預估，歐元區本季經濟估成長0.3%。

標普全球公司（S&P Global）24日公布，歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）大幅升到54.1，攀抵十個月來最高，優於市場預估值51.9，更比2月的52加速上揚，其中大功臣當屬服務業。不過，製造業產出廣泛停滯，在需求放緩之際，僅受到積壓訂單支撐。

美國3月綜合PMI也從2月的50.1上升到53.3，連續第二個月高於50，且觸及十個月來最，同樣也是受惠於服務業需求堅實，以致有漲價空間。

德、法兩國的民間部門情況同步改善，表現在歐元區20個成員國中鶴立雞群。德國經濟為第二個月擴張，受惠於服務業復甦，抵銷製造業下滑勢頭。法國服務業則大幅成長，使擴張幅度優於預期。

報告也說，歐元區就業市場依舊保持韌性，就業成長達到九個月來高點，尤其服務業的就業成長隨需求升高而加速。

之前俄羅斯斷供天然氣，但歐元區在取得天然氣方面有望避開最壞的預測情況。隨著這個態勢逐漸明朗，歐元區的信心持續改善。標普全球公司表示，這項最新的數據顯示，近來銀行業爆雷並未對歐元區經濟造成重大打擊，企業信心展現韌性，但須留意銀行業爆雷和未來進一步升息的不確定性。

需要留意的是，歐元區通膨率仍遠高於歐洲央行（ECB）設定的2%目標，而ECB決策官員將密切注意核心通膨指標。標普全球公司表示，儘管歐元區3月以來的物價增幅持續放緩，但仍高於歷史水準。

標普全球公司經濟學家威廉森對此表示：「頑強的高通膨壓力，主要受到服務業和工資成本上漲帶動。此壓力除了成為ECB關注焦點，也顯示ECB要把當前的通膨壓回目標，仍有許多工作要做。」

另外，英國3月綜合PMI也報佳音，儘管從2月的53.1降至52.2，卻是連續第二個月維持在榮枯線50以上，代表景氣持續擴張，為今年開年帶來好兆頭。

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