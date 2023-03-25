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聯合國報告：全球貿易持續疲弱

編譯陳苓／綜合報導
去年全球貿易額飆至破紀錄的32兆美元，但今年第1季的商品貿易成長預料只剩1%。（路透）
去年全球貿易額飆至破紀錄的32兆美元，但今年第1季的商品貿易成長預料只剩1%。（路透）

聯合國轄下機構表示，去年全球貿易額飆至破紀錄的32兆美元，但今年第1季的商品貿易成長預料只剩1%，而且世界經濟趨緩之下，今年貿易將持續疲弱，地緣政治緊張與美中脫鉤仍是主要風險。

彭博資訊報導，據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）23日公布的報告，2022年上半年強勁的需求帶動總體商品貿易年增10%，但下半年成長開始放緩，第4季更年減約2,500億美元。

UNCTAD表示：「儘管經濟前景好轉，2023年全球貿易成長料將持續疲軟，下半年有可能增溫」。服務貿易表現優於商品貿易，預料第1季將成長3%。

另一有利因素是環境友善商品的貿易擴張，如電動車、非塑膠包材、風力發電機等。其他成長推手包括經濟前景改善、航運成本降低、美元走貶、服務需求高漲。

至於總經方面的下行風險，UNCTAD預測包括通膨攀升、利率上揚、公共債務增加、普遍不穩的地緣政治環境。美中脫鉤則是另一個造成全球成長壓力的因素。不過，UNCTAD也指出，縱使全球貿易展望仍不確定，估計正面因素將可彌補負面趨勢。

該機構預期，由於企業聚焦提升供應鏈韌性，2023年的國際貿易形態將受製造業「近岸外包」（near-shoring）和回流（reshoring）的影響。

近岸外包是指將生產過程移至接近目標市場之地，回流則是把製造活動遷回母國。這種策略可能會使「主要經濟體出現某種程度的脫鉤，導致國際貿易走向區域化」。

此外，綠色轉型的貿易政策，也將重塑商品和服務的全球流向。UNCTAD說，國際貿易形態預料會和全球經濟的綠色轉型更緊密連結。隨著各國把氣候承諾納入貿易和產業政策，對限制性貿易措施的憂慮，也許會改變全球貿易格局。

聯合國 供應鏈 電動車

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