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SCFI貨櫃運價又走跌

記者黃淑惠／台北報導

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上周上海集裝箱出口指數（SCFI）終結連九黑，昨（24）日最新公布的SCFI本周指數報價再度小跌0.15%，成為908.35點。

市場供、需失衡，運價也跟著急跌，台灣業者長榮、陽明及萬海都同步認為，IMO（聯合國海國際海事組織）法規實施後全球拆船數量，成為影響供給的重要關鍵，進一步牽動運價變化。

24日公布的貨櫃輪四大指數以平盤或是小跌開出，跌勢全面趨緩，但是看不到上漲的動能，昨日出爐最新一期上海集裝箱出口運價指數再度轉下跌，指數微跌1.37點至908.35點，周跌幅0.15%，主要的四大航線運價僅歐洲線續上漲，地中海、美西及美東線都下滑。 運價目前出現再跌空間不大，但是上漲無力的走勢，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達884美元，較前一周上漲6美元，漲幅0.68%，遠東到地中海運價每TEU達1,606美元，較前一周下跌45美元，跌幅2.73%。

亞洲-北美的新年度合約價正在如火如荼進行當中，市場最關心的美國線現貨價變化，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1,155美元，較前一周下跌6美元，跌幅0.52%；遠東到美東每FEU達2,038美元，較前一周下跌50美元，跌幅2.39%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU下跌10美元；遠東到日本關東每TEU下跌1美元；遠東到東南亞每TEU則較前一周上漲4美元，漲幅2.1%；至於遠東到韓國則較前一周下跌9美元。

全球的貨櫃輪老舊船舶拆減數量，成為了影響今年全球貨櫃輪供給的重要關鍵因素，進一步牽動運價變化，陽明預估今年約有1.5%-2%老舊船舶要進行拆解，降低新船的供給量。

指數 日本 東南亞

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