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興登堡空襲 支付公司Block股價跳水

編譯葉亭均／綜合報導
支付公司Block股價在23日重挫近15%，Cash Ａpp是該公司旗下熱門應用程式。（路透）
支付公司Block股價在23日重挫近15%，Cash Ａpp是該公司旗下熱門應用程式。（路透）

美股大盤23日收高，但支付公司Block股價卻重挫近15%，24日早盤依舊未能止瀉，主要是做空機構興登堡研究公司（Hindenburg）23日發表一份報告，質疑Block的用戶數量，並指控該公司採取掠奪性策略與忽略平台上的詐欺，Block則揚言採取法律行動反擊。

興登堡研究公司表示，調查Block兩年後發現，該公司藉著公布「充滿虛假和重複帳戶」的誤導性指標，對旗下熱門支付應用程式Cash App的真實用戶數字「灌水」，甚至以「掠奪性貸款和收費」方式，占低收入和少數族裔的便宜；這是Block向來矢言要服務的族群。興登堡說，基於純粹的基本面，Block股價還有下跌65%至75%的空間。Block股價23日在紐約股市一度重挫22%，寫下三年來最大盤中跌幅。24日早盤續跌3.9%，報59.4美元。

Block的前身是Square，由推特創辦人多爾西共同創辦，目前多爾西也擔任董事長兼執行長，而興登堡正是先前將印度富豪阿達尼推下亞洲首富寶座的放空機構。當時該機構也是狙擊阿達尼集團（Adani）、引發印度金融市場動盪。

多爾西的身價23日也隨Block股價崩跌而銳減；彭博億萬富豪指數的資料顯示，多爾西的個人淨值一天內就蒸發了5.26億美元，降幅達11%，是去年5月來最悲慘的一天。

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