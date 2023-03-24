研究報告：亞太地區銀行AT1債也有「歸零」條款

研究發現，瑞士當局全額減記瑞信AT1債券時引用的條款，亞太區銀行的AT1債券也有，讓市場為之騷動。（路透）

最新的研究報告指出，亞太地區銀行也有瑞士當局全額減記瑞士信貸額外一類資本債券 （AT1）時所援引的條款，這項發現恐令全球市場惴惴不安。

金融研究業者CreditSights的報告說，亞太區銀行AT1債券的現行條款和條件「允許監管機構讓這些票據承擔損失，一如瑞士金融市場監管局（FINMA）對瑞信AT1的做法」。不過，CreditSights的亞太研究共同主管施諾伊預期，亞太區官員只會在銀行資本短缺時援引這項條款。

瑞士當局決定讓瑞信應急可轉債（Contingent Convertible Bonds、亦稱AT1）的持有人承受損失，違反傳統受償順位，引發各界激辯，這份報告讓辯論再添話題。瑞士官員解釋，他們的決策依據是緊急法令和債券發行說明書的條款，內容載明銀行無法繼續經營時（如接受政府特殊援助），得以全額減記。瑞信獲得央行 的緊急流動性挹注，符合這個條件。

施諾伊說，由於監管單位不確定會面臨何種狀況，無法繼續經營（point of non-viability、PONV）條款的用詞通常會刻意模糊不清，重點是資本支持、而非流動性支持。在某些情況下，「監管者得以引用PONV，全額減記AT1債券，無須經過調解程序，如此一來，股東就無需面對損失」。