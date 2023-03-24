我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

白宮「未經核實黑名單」 再增14家中國實體

安謀擬調授權金 衝擊IC設計

編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導
安謀傳擬改變IP授權方式。(資料來源：採訪整理)
安謀傳擬改變IP授權方式。(資料來源：採訪整理)

英國金融時報（FT）報導，矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）最近已通知聯發科等多家大客戶，將大幅改變授權金收取模式，由過往以晶片價格為計算基礎，改為以終端裝置產品價值計算，最快明年成行，此舉將使得高通、聯發科等IC設計大廠成本大增，顛覆產業生態。

市場評估，安謀預定今年在紐約掛牌上市，其母公司軟銀集團此規劃應為提高營收與獲利，以吸引投資人。業界認為，市面上超過95％的智慧手機採用安謀的IP為基礎架構，一旦安謀改變收費模式，對手機晶片與品牌廠影響頗大。

安謀、聯發科等業者昨（23）日對上述消息均不予評論。多家採用安謀架構的IC設計業者則認為，還需再觀察此事後續發展。

安謀多位產業主管與前員工表示，過去安謀都以晶片價格為依據，向晶片業者收取自家IP授權費，但現在計劃改為基於裝置產品的售價，向裝置製造商收取費用，為數十年來最大的商業策略調整，估計IP授權費用將比原先高數倍。

多位消息人士透露，聯發科、中國紫光展銳、小米、OPPO等多家手機相關供應鏈，都已知道安謀擬議中的定價政策調整。安謀希望最快於明年初改變收費方式，但客戶迄今還不願接受新的安排。FT提到，安謀、軟銀、高通、聯發科、紫光展銳、小米和OPPO等都不願置評。

不過，部分安謀客戶如蘋果，既是晶片製造商、也是裝置製造商，都和該公司有特殊授權協議，預期不會被影響。

晶片 手機 小米

上一則

英國、瑞士抗通膨 調高利率

延伸閱讀

FT：安謀打算漲價 激進調整授權金模式 牽動聯發科高通

FT：安謀打算漲價 激進調整授權金模式 牽動聯發科高通
防晶片技術落中俄 商務部再加設護欄

防晶片技術落中俄 商務部再加設護欄
確保晶片技術領先中俄數十年 商務部再設限

確保晶片技術領先中俄數十年 商務部再設限
商務部晶片顧問將訪台 討論全球供應鏈

商務部晶片顧問將訪台 討論全球供應鏈

熱門新聞

矽谷銀行（SVB）崩潰引起金融業動盪後，美西銀行（PacWest）已額外流失20%存款 。（路透）

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

2023-03-22 10:22
選擇在銀行定存現在反而成為顯學。（路透）

定存利率逾5% 存戶搶進場

2023-03-16 02:00
瑞信集團規模173億美元的AT1債券資產將被完全減記，「淪為壁紙」。（路透）

170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂

2023-03-19 22:38
全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（ONE）捨棄多年來租船營運的模式。（截圖自ONE官網）

滿手現金 全球第七大貨櫃輪業者ONE開始自購貨輪

2023-03-20 04:30
由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。美聯社

升息+葉倫放話 道指大跌530點

2023-03-22 16:57
矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上月通膨趨緩，但仍居高不下，聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼。美聯社

面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼

2023-03-22 14:25

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款