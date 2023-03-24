安謀擬調授權金 衝擊IC設計

安謀傳擬改變IP授權方式。(資料來源：採訪整理)

英國金融時報（FT）報導，矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）最近已通知聯發科等多家大客戶，將大幅改變授權金收取模式，由過往以晶片 價格為計算基礎，改為以終端裝置產品價值計算，最快明年成行，此舉將使得高通、聯發科等IC設計大廠成本大增，顛覆產業生態。

市場評估，安謀預定今年在紐約掛牌上市，其母公司軟銀集團此規劃應為提高營收與獲利，以吸引投資人。業界認為，市面上超過95％的智慧手機 採用安謀的IP為基礎架構，一旦安謀改變收費模式，對手機晶片與品牌廠影響頗大。

安謀、聯發科等業者昨（23）日對上述消息均不予評論。多家採用安謀架構的IC設計業者則認為，還需再觀察此事後續發展。

安謀多位產業主管與前員工表示，過去安謀都以晶片價格為依據，向晶片業者收取自家IP授權費，但現在計劃改為基於裝置產品的售價，向裝置製造商收取費用，為數十年來最大的商業策略調整，估計IP授權費用將比原先高數倍。

多位消息人士透露，聯發科、中國紫光展銳、小米 、OPPO等多家手機相關供應鏈，都已知道安謀擬議中的定價政策調整。安謀希望最快於明年初改變收費方式，但客戶迄今還不願接受新的安排。FT提到，安謀、軟銀、高通、聯發科、紫光展銳、小米和OPPO等都不願置評。

不過，部分安謀客戶如蘋果，既是晶片製造商、也是裝置製造商，都和該公司有特殊授權協議，預期不會被影響。