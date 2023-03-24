日本徵空屋稅 京都開第一槍

每日新聞報導，知情人士22日透露，日本 總務省準備通過京都當局的提案，對空屋和別墅開徵新稅，意味京都可望成為該國第一個實施空屋稅的城市。

新稅旨在提振房市、預定最快2026年實施。京都購屋不易，導致年輕人大量出走。要是新稅奏效，其他面臨類似問題的城市可能會仿效。

京都為歷史古都，為維護市容，訂立了嚴格的建築限制，導致住房供給短缺，而價格飛漲也讓青年買不起房屋。

空屋之外，新稅也鎖定別墅和閒置的第二間住宅，計算稅額時會考慮到房價 和地段。在房屋稅之外加徵新稅，屋主的稅務負擔料增50%。不過，低估值房屋、以及備受觀光 客喜愛的日本傳統房屋「町屋」（Machiya），則免於課徵新稅。

京都市政府估算，屋齡40年、面積60平方公尺（18坪）的滯銷空屋，每年稅金約為24,000日圓（181美元）。反之，屋齡五年、面積100平方公尺（30坪）的大廈頂樓住屋，每年稅金將為939,000日圓。

新稅每年預料可創造9.5億日圓稅收，但需要實地勘查以確認位置、每年需花2億日圓。據京都市政府數據，當地有15,000間閒置空房。