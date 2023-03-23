英特爾對戰台積 換人操盤

英特爾新任晶圓代工服務事業總座潘恩將肩負和台積電競爭的重任。(Getty Images)

英特爾（Intel）21日宣布重大人事調整，原本的企業規劃事業部主管潘恩（Stuart Pann）將接掌晶圓代工服務（IFS）事業，肩負和台積電 競爭的重任。

潘恩將接任IFS總經理兼資深副總裁，直接向執行長基辛格匯報。原本的IFS總經理泰克（Randhir Thakur）去年11月即辭職，將留任到本月底。

潘恩1981年即進入英特爾工作，2014年7月跳槽到惠普（HP）擔任供應鏈長和資訊長，2021年6月又回鍋英特爾，擔任新成立的企業規劃事業群資深副總裁、商業資訊長及總經理。這個部門職責之一，就是管理英特爾與外部代工合作夥伴的關係，包括委託台積電代工圖形處理器（GPU）事宜。潘恩也設立IDM 2.0加速辦公室，導引執行外部晶圓代工模式。

英特爾表示，潘恩接任IFS總經理後，將繼續和企業規劃事業部密切合作。進軍晶圓製造市場，是基辛格改造英特爾計畫的重要一環，但這也表示要對抗台積電和三星電子這個市場的兩個強大對手。

晶圓製造事業為英特爾上季帶來3.19億美元的收入，雖只占其整體營收 的一小部分，但遠遠超出分析師預估的1.92億美元。相較之下，市場研究業者TrendForce的資料顯示，三星電子上季晶圓代工事業營收為7兆韓元（54億美元），DRAM晶片 營收則為9.6兆韓元，兩者的差距已縮到歷來最小，今年全年晶圓代工營收甚至有望超越記憶晶片製造。

英特爾傳出另一個令業界震驚的消息是，2017年自超微（AMD）挖角的執行副總裁暨總工程師寇達利（Raja Koduri），預定本月底離職。他在英特爾除了負責繪圖晶片外，也推動該公司的「加速運算」計畫。