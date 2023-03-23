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紐元前景黯淡 市場避險爭相做空

編譯黃淑玲／綜合報導

彭博資訊指出，今年以來表現最差的主要貨幣之一紐元，正成為市場擔憂全球經濟走下坡的熱門做空標的，前景恐怕更為黯淡。

紐元今年已經貶值約2.6%，在G-10貨幣當中，貶幅僅次於挪威克朗，表現倒數第二。然而美元在這段時間是稍微走軟的。分析師認為，一旦銀行業危機深化、美國經濟硬著陸，拖累全球經濟，美元將走強，紐元因而可能貶更多。

美元通常在國際經濟掀起風暴時，成為避風港。紐西蘭的原物料出口經濟，則是尤其容易受景氣循環衝擊。由Patrick Locke為首的摩根大通策略師群在最近的分析報告中表示：「紐元現在成為熱門的出售標的。過去經濟衰退時，紐元一向表現比大盤差。現在大環境充滿挑戰，令紐元成為合理的外匯避險選擇。」

小摩藉由選擇權操作，維持紐元空頭部位。因為該行回顧過去40年歷史發現，紐元在美國經濟衰退的一年前，就開始走弱，頹勢還延續到美國經濟停止衰退的一年以後，表現不只比已開發國家同儕差，有時甚至比墨西哥披索、巴西里爾這些開發中國家的貨幣還糟糕。

紐西蘭經濟近期也確實呈現疲態，上季的經濟萎縮比市場預期還糟糕。紐元目前的匯價也相對是貴的，較去年11月10日的收盤價還高2.8%，當時紐元因為中國改變新冠清零而反轉上漲。加幣和挪威克朗現在則已經回貶。澳洲聯邦銀行貨幣策略師Carol Kong說，「短期內紐元走勢向下」，若銀行業問題惡化，紐元可能貶到1紐元兑0.55美元。

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