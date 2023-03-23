英通膨攀高 升息壓力加劇

英國CPI走勢。(資料來源：彭博資訊)

即便近期全球銀行業陷入動盪，冰島央行 22日仍繼續升息以對抗通膨。而最新數據顯示，英國 2月通膨年增率意外攀升，扭轉前三個月趨緩的走勢，也為英國央行23日的利率 決策，增添更多的不確定性。

在市場準備迎接「超級央行日」前夕，冰島央行22日將基準的7天期存款利率一口氣調升4碼（100個基點），至7.5%，升幅比預期還大，是自去年6月來的最大升幅。自2021年5月以來，冰島央行已把利率足足調高27碼。

美國聯準會（Fed）在22日公布最新利率決策，稍晚還有巴西、英國、瑞士、挪威、菲律賓和台灣等央行也將公布決策，可謂超級央行日。

冰島央行在聲明中指出：「長期的通膨預期仍遠高於目標值，而央行的實質利率已下降。重點在於，防止工資 - 物價螺旋式上漲，特別是考量到這個經濟體的需求壓力強勁，以及即將到來的薪資談判。」冰島先前公布的數據顯示，2月消費者物價指數（CPI）年增率10.2%。

同日，英國國家統計局公布，2月CPI年增率意外不降反升，從1月的10.1%升至10.4%。而這份報告也引發英國央行（BOE）是否有必要再次調高利率的爭論，升息1碼幾乎已成共識。由央行總裁貝利為首的決策官員，必須在激進升息後、如今已顯露市場掀起波瀾的跡象下，將強勁的物價壓力，納入決策考量。

Institute of Directors首席經濟學家亞瑟指出，近期銀行業的風波，應該會讓各國央行進一步升息前三思而後行，「今天的數據顯示相反，英國央行（對抗通膨）的工作尚未結束。」

緊接在Fed之後宣布的巴西央行，市場認為仍按兵不動，是連續第五次維持基準利率在13.75%；菲律賓央行仍堅持貨幣政策是跟著物價走。路透預測瑞士央行會升息2碼，對齊歐洲央行的作法。