生質燃油遇榮景 但植物油產量不足 棕櫚油料將受益

生質燃料用量大增，植物油將短缺。（路透）

全球生質燃料的榮景勢必導致植物油短缺，原本用來烹飪的油愈來愈常用在為卡車和飛機提供動力，加劇食物和燃料孰輕孰重的爭論。

生質柴油、再生柴油和生質航空燃油的用量大增，主要是因為美國、歐洲、巴西和印尼 。這些國家的政府擁抱大豆或油菜籽等植物甚至是動物脂肪製成的能源，以便擺脫化石燃料並減少碳排放。

這使得植物油需求強勁，以至於生產商四處尋覓用過的食用油和棕櫚油加工後的下腳料，用來生產生質燃料。

不過，減碳 的抱負可能面臨挑戰。戰爭和極端天氣衝擊植物油的供應：嚴重乾旱危及全球最大大豆油出口國阿根廷的黃豆產量，歐洲限用殺蟲劑抑制油菜籽種植，而俄烏戰爭削減葵花籽油出口。

Oil World執行董事Thomas Mielke表示，由於植物油的產量成長將放緩，全球市場的生質燃料到今年下半年可能出現短缺。他指出，生質燃料在植物油市場中占比很大，卻僅占能源需求的一小部分。他擔心生質燃料的總體目標超出了全球油脂市場能滿足的程度。

市場廣泛認為這股趨勢會嘉惠棕櫚油，價格可能走升。英國 農業諮詢公司LMC International董事長James Fry表示，由於油菜籽和植物油愈來愈常用於生質燃料，部分需求可能轉向棕櫚。

但棕櫚油市場恐怕跟不上腳步。老齡和生產力低落的林地改種緩慢、天氣不穩，再加上伐林限制，合計占全球供應85%的印尼和馬來西亞產量成長停滯。

老經驗的貿易商Dorab Mistry表示，供應威脅，尤其是來自氣候變化的威脅，將推高農產品價格，並減緩世界將食物轉化為燃料的努力。