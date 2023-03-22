南韓數據顯示 續升息機率降

南韓 21日發布的經濟數據顯示，3月前20天的出口比去年同期驟減，2月生產者物價指數（PPI）增幅也放緩，反映出南韓經濟逐漸趨緩，強化各界認為在當前市場動盪之際，南韓央行 可能不會進一步升息的預期。

海關資料指出，南韓3月1~20日出口年減17.4%，晶片 出口更銳減44.7%，對中國大陸的出口額也下滑36.2%。

同日，南韓央行公布2月PPI升幅較去年同期增加4.8%，年升幅是連續第八個月放緩。南韓上季經濟陷入萎縮，為兩年半以來首見，主要是全球對其出口產品的需求下滑，國內家庭負債又非常高。

經濟學家表示，這兩項數據證實了市場對於南韓經濟成長將減弱的普遍預期，也令央行現行的緊縮政策受到更多質疑。DB金融投資經濟學者文洪哲（音譯）說：「通膨將持續放緩，而未來經濟成長將差強人意。當下國外的銀行危機終將衝擊到南韓」。

南韓央行上次決策會議（2月23日）按兵不動，終結了一年來的升息腳步，下次會議預定4月11日召開。

美國與歐洲銀行業的流動性問題正造成金融市場劇烈波動，南韓也很擔心間接受到影響。貿易部長安德根說：「矽谷銀行倒閉與瑞信流動性危機加劇全球市場波動，政府正密切觀察情勢變化。」他說，南韓仍將力求今年全年出口成長。

調查則顯示，企業預期出口將在第2季稍微好轉，因為中國大陸的經濟重啟、加上晶片市場可望改善。韓國對外貿易研究院（KITRI）公布的第2季出口企業調查指數升至90.9，高於第1季的81.8。

南韓政府原先設定今年全年出口目標為6,850億美元，較去年微增0.2%。不過財政部最近預測，今年出口可能減少4.5%。