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小摩冤大頭 買鎳礦變石頭

編譯黃淑玲／綜合報導
摩根大通（JPMorgan）據傳多年前買進的一批鎳礦，最近被認定只是石頭。（路透）
摩根大通（JPMorgan）據傳多年前買進的一批鎳礦，最近被認定只是石頭。（路透）

上周倫敦金屬交易所（LME）表示，在鹿特丹一處LME認證倉儲中，一小部分鎳合約實物竟遭掉包，變成幾袋石頭，重創市場對LME的信心。而遭掉包的苦主似乎已呼之欲出。

知情人士向華爾街日報透露，摩根大通（JPMorgan，小摩）存放在荷蘭倉庫的數袋原物料，本來應該是含有鎳的礦物，現在發現全都只是石頭。

上周，倫敦金屬交易所（LME）說，這些袋裡的原物料原應是54公噸的鎳，但檢查後並不符合LME的標準。

根據華爾街日報等媒體報導，這些「鎳礦」袋存放在荷蘭鹿特丹的一處倉庫，然而袋裡只是石頭，而非用於鋼鐵或電動車電池的銀色金屬「鎳」。

LME沒有揭露這些礦物袋的擁有者是哪家公司，如果袋內真的都是鎳錠，目前總市價可達130萬美元。

了解內情的人表示，冤大頭是摩根大通，多年前買進這些「金屬原料」。

存放這批原料袋的倉庫，是倉儲公司Access World Group所有，該公司當時隸屬礦商嘉能可（Glencore）旗下。華爾街日報採訪Access World，未獲該公司立即回應。

華爾街日報指出，Access World是需要為此事負責的一方，因為這批貨品入庫時，它需要確實檢查金屬，之後再保存。LME表示，已經和倉儲營運商一起追究到底是哪個環節出了問題。

華爾街銀行已不如十多年前那樣活躍於實體的商品市場。當時，諸如摩根士丹利、高盛，還常購買油輪運送的石油，在倉庫囤積金屬，或是在各大洲之間買賣糖。2008年金融危機之後，立了監管新規，加上商品市場相對冷靜，多數華爾街銀行因而撤退。

摩根大通則是在金屬交易上維持大咖地位，一直都在LME交易銅、鋁、鋅等金屬，也操作黃金等貴金屬。去年中國大陸青山控股的鎳交易引爆危機時，身為青山主要交易夥伴的摩根大通，還曾經領導召集其他銀行討論因應方案。

LME鎳價走勢。（彭博資訊）
LME鎳價走勢。（彭博資訊）

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