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貨櫃輪業者ONE 打造環保船隊

編譯劉忠勇／綜合報導

全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（Ocean Network Express，簡稱ONE）正準備利用新冠肺炎疫情期間的獲利，建立更環保、更有競爭力的專屬船隊，捨棄多年來租船營運的模式。

ONE執行長尼克森（Jeremy Nixon）接受日經新聞訪問時說，「我們的資產負債表上並未有任何船隻，但我們打算開始擁有自己的船隻」。目前ONE以長約租用約80%的船舶，其餘採短約。

ONE總部位於新加坡，成立於2017年，是日本船運公司日本郵船、三菱商船和川崎汽船的合資企業。自成立以來，尼克森一直擔任ONE的執行長。

根據法國數據服務商Alphaliner的資料，ONE按運量計算是全球第七大貨櫃輪營運商，市占率約為6%，該公司日常運輸有超過40%在亞太地區，是該地區主要貨櫃航商，往返亞洲和北美之間的運輸則超過10%。中遠集團和長榮海運等公司是ONE的競爭對手。

ONE認為擁有自己的船隻是進一步發展的關鍵。ONE已於上周三宣布訂購十艘大型新貨櫃輪，預計2025年和2026年交船。這些船最終可以使用甲醇或氨等替代燃料運轉，預計造價為1,000億至2,000億日圓（7.6億至15億美元）不等。

除這些船隻之外，再加上2022年5月訂購的另外十艘，將使ONE自有船隻合計達到20艘。貨櫃輪業者擁有自己的貨櫃輪，有許多優勢，譬如比較不受租船費用波動的影響。他們也可以採購並擁有更環保的船隻，以達成脫碳目標。

ONE也不再指望依靠日本郵船、三菱商船和川崎汽船租船。尼克森說：「我們不能再依賴股東租船給我們了。」

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