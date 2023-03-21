避險買盤重啟 金價碰觸2000美元

國際金價20日漲破每英兩2,000美元，逾一年來首見。（路透）

國際金價 20日漲破每英兩2000美元，逾一年來首見，主因美國和歐洲的銀行業陷入危機，觸動避險買盤捲土重來。國際油價 則一度重挫近4%。

根據彭博資訊報價，紐約金價期貨盤中一度大漲2.09%，至每英兩2,031.7美元，上次漲逾2000美元這個重要整數關卡，是去年3月10日。不過之後漲幅收斂，甚至一度跌到平盤之下。

紐約黃金期貨上周大漲5.6%，創2020年新冠疫情爆發初期以來的最大漲幅，主要是市場對瑞信集團的擔憂加劇、以及美國幾家地區性銀行倒閉所致。

StoneX分析師奧康奈爾說：「這都是為了避險。瑞士的銀行本應成為資金最重要的安全避風港，若銀行業發生其他事情，金價料將走高。」

如今所有人的目光都集中在周三的聯準會（Fed）決策會議。Fed調高利率會對金價構成壓力，但如今投資 人認為，儘管通膨仍高，Fed必須放慢或暫停緊縮步伐，以減輕銀行的壓力。

MKS PAMP策略師希爾斯表示，金價要看Fed臉色。他認為，對金價來說，本月矽谷銀行倒閉是改變全局的因素，「Fed將必須在高通膨、或衰退/金融不穩定之間進行抉擇，這些都會促使金價上漲，可能改寫歷史最高」。

Saxo銀行分析師韓森（Ole Hansen）則說，一些投資人可能在短線透過賣黃金來獲利，但金價的漲勢應能持續。他也對油價的走勢發表看法：「這不再和供需有任何關係，純粹是受擔憂和做空賣家推動，他們可以趁勢崛起，直到一般風險胃納顯露穩定的跡象。」