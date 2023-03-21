國境解封 全球瘋搶留學生

中國重啟、尋求外國大學學位的留學生重返校園之際，各國激烈競爭以吸引國際留學生。（美聯社）

疫情期間全球關閉邊界，迫使各國大專院校直視營運模式中顯而易見的缺失：仰仗國際留學生支撐營收。三年過去了，各個學校對外國留學生的依賴未見減少，反倒更為強化。

中國重啟、尋求外國大學學位的留學生重返校園之際，英語系國家激烈競爭以吸引國際留學生。教育 是澳洲 的第四大出口項目，上個月逾2.8萬名中國留學生 返回澳洲大學，另有3.5萬名持有簽證的中國留學生符合返校資格。不只如此，澳洲去年國際新生累計達74.6萬人。當地頂尖學府估計，註冊人數最快在2025年將恢復到疫情前。英國、美國、加拿大的回流狀況更為迅速。

澳洲教育服務商Navitas的洞見暨分析全球主管瓊恩‧周（音譯）說：「我們看到全面性的V型反轉」，先進經濟體的政府減少資助高等教育，「大學需要填補這個缺口」，而且「吸引海外學生的競爭正在加劇」。

疫情顛覆了全球留學生市場。國際教育協會（IIE）研究專員貝爾指出，許多留學生延後或暫緩出國，導致美國2020/21年度的新生銳減46%。澳洲工會說，2020年教職人員減薪多達15%；政府數據也顯示，2020年到2021年的高等教育人力驟降8.3%。

為安全度過未來考驗，許多學校會設立海外分校。據跨境教育研究小組，美國和英國大學最積極採行這項策略，占全球國際分校數量的三分之一。紐約大學（NYU）在阿布達比和上海，均設立具有學位授予資格的分校。分校高層說，方案允許學生在紐約大學校本部、或留學生的家鄉分校就讀，使得疫情爆發期間的國際註冊維持熱絡。

留學生回流速度快過許多人預估，好幾家美國頂尖大學的國際新生人數已回復疫情之前，而英國2030年吸引60萬國際留學生的目標，提前了十年達標。

2019年全盛期，全球有550萬名學生遠赴海外求學。2018/19學年，教育出口總值在澳洲達269億美元、英國達308億美元、美國達440億美元。