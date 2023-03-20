新興亞洲資產 展現出韌性

上周新興亞洲貨幣強升，泰銖兌美元升幅達2.45%，表現最亮眼。（路透）

歐美銀行業相繼爆雷並在歐美股市引發全面性賣壓，但新興市場 的資產並未受到波及，展現出韌性，因為投資人的資金湧入新興市場避風頭，新興亞洲的匯價也跟著水漲船高，根據彭博資訊的統計，新台幣上周漲幅為新興貨幣 第四大。

根據彭博資訊的報價，MSCI新興市場股票指數 和彭博新興市場美元債指數，在上周均僅跌0.1%，相較於這場促使美國聯準會和瑞士央行投入數百億美元以維持金融穩定的銀行業動盪規模，這兩個指數已是相對抗跌。

此外，芝加哥選擇權交易所（Cboe）的新興市場波動率指數，連續六天低於美股的波動率指數，顯示開發中國家股市的隱含波動率，低於美股。新興市場的股票通常被視為波動較大的資產類別。

矽谷銀行倒閉的衝擊與瑞士信貸（Credit Suisse）所引發的疑慮，對新興市場的影響大多侷限於拉丁美洲，導致該地區股匯市大跌。Emso資產管理公司首席策略師韋塞利諾夫說，其他新興市場則受到中國大陸重啟國境、估值偏低，以及對已開發國家不再升息的樂觀情緒等因素支撐。

儘管智利、墨西哥披索大幅貶值，但MSCI新興市場貨幣指數上周仍收漲，主要拜亞洲貨幣強升所賜。彭博彙編的數據顯示，泰銖兌美元的升幅最大，達2.45%，因為在國際旅客回流下，泰國可望調高今年經濟成長預測。韓元次之，升值1.67%；新台幣則走強1%，位居第四。

韋塞利諾夫說，新興市場離近來銀行業爆雷的美國和歐元區還有一段距離，而且這場動盪似乎已消除先前對主要央行加快緊縮步伐的擔憂，現在部分投資人甚至認為終端利率會下降，將有助於支撐新興市場。