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地緣動盪 富豪仍愛風險資產 現金比重不增反降

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地緣動盪 富豪仍愛風險資產 現金比重不增反降

編譯陳苓／綜合外電
超級富豪資金仍高度集中於股票和房地產，釋出令人費解的訊息。（彭博資訊）
超級富豪資金仍高度集中於股票和房地產，釋出令人費解的訊息。（彭博資訊）

地緣政治動盪令全球的超級富豪憂心忡忡，但他們目前現金配置比重卻降至低於平均的10%，資金仍高度集中於股票房地產，釋出令人費解的訊息。

由1,100位高所得投資人組成的Tiger 21、其發起人及主席索南菲爾德（Michael Sonnenfeldt）接受彭博資訊專訪時表示，上市股票、私募基金和房地產，占Tiger 21成員資產配置的80%，為逾15年高點。這些超富在上市股票的資產配置，從一年前的28%或29%、降至23%到24%，主要是股價下跌，而非售股。

Tiger 21成員的資產總額逾1,350億美元。至於個人則必須擁有200億美元的流動資產，才能獲准入會。這些成員對今年股市走勢看法分歧。

索南菲爾德說，去年第4季，逾半成員認為經濟會步入衰退，他壓根沒料到這種時期的現金配置反而會降低，甚至來到低於平常的水位。現金是15年來最穩健的配置部位，比重一直牢牢維持在12%，因此如今降至10%意義重大。他認為過去一年來，成員發現深具吸引力的私募基金投資案，因而願意抽調現金。

他指出，全球金融海嘯危機期間除外，目前超富們的投資配置釋出歷來最混雜的訊號。如今事態比以往更令人困惑，不清楚該如何盱衡烏克蘭情勢。大家討論問題時最常提及的是，俄烏戰爭的結果會在多大程度上讓中國放膽入侵台灣。

令人玩味的一項趨勢是，超富對取得第二本護照的興趣空前濃厚。美國局勢不穩有如右派政府執政下的以色列，許多以色列人為此持有第二本護照。

以往超富持有許多「股神」巴菲特執掌的波克夏股票、和蘋果等高科技公司股票，如今布局轉往指數和ETF。有些人擔憂科技股，但依舊是這類股的長期信徒，可能投資科技ETF，或直接投資科技公司。

另外，私募基金投資占成員資產配置的31%、為歷來新高；相較之下，15年前比重為10%。就他們所知，這領域中以創投成長最多。索南菲爾德指出，成員致富之道為私募股權和房地產，他們運用所長來保存財富，不令人訝異。

加密貨幣方面，比特幣和其他虛擬幣占超富投資組合的1%到3%，索南菲爾德說，有些認為已了解加密幣的人認為值得長期投資，並視去年為買進機會，就算沒有加碼，但也尚未退場。

投資 股票 房地產

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