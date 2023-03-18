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OECD調高中國GDP增長預測 估美政策利率將升至5.5％

記者葉文義／即時報導
OECD調高中國GDP增長預測，最新預估2023年及2024年分別增長5.3％、4.9％。（新華網）
OECD調高中國GDP增長預測，最新預估2023年及2024年分別增長5.3％、4.9％。（新華網）

經濟合作與發展組織（簡稱經合組織，OECD）17日發布最新中期經濟展望報告，調高對中國GDP增長預測，最新預估2023年及2024年分別增長5.3％、4.9％，較去（2022）年11月預計4.6％、4.1％提高0.7以及0.8個百分點。

經合組織將今（2023）年全球經濟成長預測從2.2％調升至2.6%，主要原因是能源和食品價格的下跌，以及中國優化新冠疫情防控政策和商業信心的增強。預計2024年全球經濟增長預計將加速至2.9％，而此前的預測為2.7％。

經合組織認為，隨著通膨衝擊緩解，全球經濟前景較幾個月前有所改善，但利率上升將使風險居高不下。同時提醒全球經濟仍存在一些弱點，這從近期美國銀行業動盪可見。

據財聯社，就全球主要經濟體而言，隨著貨幣政策緩和需求壓力，經合組織預估美國2023年經濟增速將放緩至1.5％，2024年將放緩至0.9％。在歐元區，預計2023年將增長0.8％，隨著高能源價格的影響消退，到2024年將回升至1.5％。預計2023年日本經濟增長1.4％，2024年增長1.1％。

經合組織表示，今年英國將和俄羅斯一起成為可能出現經濟萎縮的主要經濟體。該組織預計英國今年的GDP將萎縮0.2％，2024年將溫和反彈0.9％。預計俄羅斯今年GDP將下降2.5％，2024年將進一步下降0.5％，延續自俄烏衝突以來的衰退。

經合組織表示，各國央行升息的全面影響難以衡量，對經濟的衝擊可能超過預期。並警告稱，借款人壓力的增加可能轉化為一些銀行的虧損，並可能引爆一些金融機構的風險。

儘管如此，經合組織仍然認為，包括美國和歐元區在內的許多經濟體仍需要進一步升息，貨幣政策需要保持限制性，直到有明顯跡象表明潛在通膨壓力持續降低。

此外，經合組織還預測，美國聯準會政策利率將達到5.25％至5.5％的峰值，歐元區和英國將達到4.25％的峰值，明年可能會出現溫和的寬鬆政策。

英國 俄羅斯 利率

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