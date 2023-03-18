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中國財金官員示警 全球高利率環境將持續 各國需防範金融風暴

記者葉文義／即時報導
中國財政部副部長夏先德18日提出警示，未來全球高利率環境還將持續，各國需要防範金融風險逐漸暴發。（取材自澎湃新聞）
中國財政部副部長夏先德18日提出警示，未來全球高利率環境還將持續，各國需要防範金融風險逐漸暴發。（取材自澎湃新聞）

中國財政部副部長夏先德等財金官員18日在北京舉行的全球資產管理論壇上提出示警，近期矽谷銀行等美歐國家一些銀行陷入困境，未來全球高利率環境還將持續，各國需要防範金融風險逐漸暴發。

夏先德指出，為遏制通膨壓力，主要經濟體央行持續快速升息，全球市場流動性迅速收緊，延續十多年的低利率時代隨之結束，一些前期擴張較快、槓桿較高、期限錯配的市場主體風險加大。

中國前財政部長樓繼偉則在這場論壇上表示，各國在疫情防控期間採取的超常規貨幣財政政策，使政府、家庭、企業、金融機構的槓桿率易升難降，加劇了通膨上行，其影響外溢到全球金融市場，股票、債券、外匯市場波動加劇。

樓繼偉稱，美國快速升息，從歷史上看可能導致新一輪的危機，並外溢到新興市場。

中國人民銀行（中國央行）副行長宣昌能指出，近期美歐個別銀行業機構暴露出的風險表明，主要發達經濟體貨幣政策的快速調整在產生外溢效應的同時，也存在內溢影響。

宣昌能認為，過去長期低利率環境使部分金融機構習慣於在利率低波動性環境下擺布資產負債，缺乏對利率短期、大幅波動的預期和敏感性，矽谷銀行的資產負債特徵使其對利率變化更為敏感並最終引發風險。

宣昌能並稱，從目前情況看，主要發達經濟體通膨短期內能否明顯回落還存在不確定性，而繼續保持較高利率水準也可能對銀行業等金融體系的穩健運行造成不利影響，這些都增大了貨幣政策調控面臨的「兩難」甚至「多難」。

宣昌能表示，財富管理和資產配置對這些重要宏觀變數的變化十分敏感，由於不確定性、不穩定因素增多，未來全球財富管理面臨的挑戰也在增大。

利率 矽谷銀行 貨幣

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