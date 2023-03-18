芬克：退休潮引爆經濟沉默危機
貝萊德（BlackRock）執行長芬克說，退休是全球經濟所面臨的一場「沉默危機」，因為壽命延長使退休人員的住房和醫療保健費用上漲等問題，令人望而生懼。在矽谷銀行（SVB）倒閉及瑞士信貸爆雷引發金融動盪之際，他強調，「成功的長期投資需要對金融體系的信賴以及對明天會更好的基本信念」。
這位管理8.6兆美元資金的公司創辦人在其備受關注的年度信函說：「為退休等財務目標進行投資，是一種充滿希望和樂觀的行為，展現出一種長遠眼光、以及對金融機構與市場誠信的信念。」
芬克說，引發退休危機的問題包括歐洲、北美、中國大陸和日本的人口壽命延長和出生率下降所造成的高齡化社會。 例如，美國每天有1萬人年滿65歲。「未來，這對這些市場都會有深遠的影響，將導致工作人口減少，並造成所得成長趨緩甚至下降。」
另一個挑戰是，了解為何有些人可以有效為退休儲蓄和投資，其他人則不能，即使在較富裕的國家也是如此。他說：「在一些國家，人們實際上過度儲蓄，投資卻是不足。如果他們將錢存在銀行而非投資於市場，將不會產生有尊嚴退休所需要的報酬。」
芬克說：「長期投資需要對金融體系的信任，以及對明天會比今天更好的基本信念。我們今天需要領導者，他們會給人們理由抱持希望，他們能闡明對更光明未來的願景。而且，我們需要能激發信任的機構。」
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