芬克：退休潮引爆經濟沉默危機

貝萊德執行長芬克認為退休是全球經濟面臨的一場「沈默危機」。（路透）

貝萊德（BlackRock）執行長芬克說，退休 是全球經濟所面臨的一場「沉默危機」，因為壽命延長使退休人員的住房和醫療保健費用上漲等問題，令人望而生懼。在矽谷銀行（SVB）倒閉及瑞士信貸爆雷引發金融動盪之際，他強調，「成功的長期投資 需要對金融體系的信賴以及對明天會更好的基本信念」。

這位管理8.6兆美元資金的公司創辦人在其備受關注的年度信函說：「為退休等財務目標進行投資，是一種充滿希望和樂觀的行為，展現出一種長遠眼光、以及對金融機構與市場誠信的信念。」

芬克說，引發退休危機的問題包括歐洲、北美、中國大陸和日本的人口壽命延長和出生率下降所造成的高齡化社會。 例如，美國每天有1萬人年滿65歲。「未來，這對這些市場都會有深遠的影響，將導致工作人口減少，並造成所得成長趨緩甚至下降。」

另一個挑戰是，了解為何有些人可以有效為退休儲蓄 和投資，其他人則不能，即使在較富裕的國家也是如此。他說：「在一些國家，人們實際上過度儲蓄，投資卻是不足。如果他們將錢存在銀行而非投資於市場，將不會產生有尊嚴退休所需要的報酬。」

芬克說：「長期投資需要對金融體系的信任，以及對明天會比今天更好的基本信念。我們今天需要領導者，他們會給人們理由抱持希望，他們能闡明對更光明未來的願景。而且，我們需要能激發信任的機構。」