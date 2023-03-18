歐元區核心CPI 2月加速揚創高

編譯陳律安／綜合報導

歐元區2月消費者物價指數（CPI）減緩，但核心CPI卻加速上揚，顯示服務業成本飆高的衝擊。歐洲央行 （ECB）的兩位鷹派官員呼籲，仍應繼續升息 以打擊頑強的通膨。

歐盟 統計局17日公布，歐元區2月CPI與去年同期相較上揚8.5%，年升幅低於1月的8.6%，與月初公布的初值一致，月升幅也和初值一樣都是0.8%。能源成本大幅滑落，但其他項目的價格幾乎都飆漲；ECB密切關注的指標、也就是剔除糧食和燃料價格的核心CPI年升幅達5.6%，高於1月的5.3%，顯示基礎物價仍加速上漲。

ECB16日升息2碼，以抵禦物價空前飆漲，並預估基礎物價上漲壓力在數年內仍將揮之不去，通膨率在2025年前都將在央行所設定的2%目標以上。然而，在歐美銀行業陷入動盪之際，ECB也在決策聲明中表示，未來的升息路徑將取決於經濟和市場的情勢發展。

斯洛維尼亞央行總裁卡茲米爾、和立陶宛央行總裁西姆庫斯這兩位歐洲央行官員，對此都表示異議。卡茲米爾說，ECB應持續提高借貸成本，「即便是金融市場發生了這些事，我認為我們應繼續（升息）。」

西姆庫斯也說：「通膨趨勢尚未消失，我們對未來情勢的評估應保持謹慎。」他認為，ECB的升息，不會是本次升息周期最後一次調升利率。

交易員似乎認同西姆庫斯的看法，市場預估ECB 5月升息1碼機率為50%。