SCFI貨櫃運價 終結連九跌

最新一期新出爐的上海集裝箱出口指數 （SCFI）終結連九跌，指數守住900點關卡來到909.72點，上漲3.17點，漲幅0.35%，主要的四大指數漲跌互見，歐洲已開始回升，美東線表現疲軟。國內的貨櫃輪業界認為，運價已經「打到骨折」再大跌空間有限。

海運物流業者表示，SCFI築底味道漸濃，尤其，剛落幕TPM（泛太平洋海事會議）對於長約價看法比市場預期好，跌幅僅比去年減少三分之一，業界認為運價止跌時間就在近期，春節後大陸、美國的經濟都正在復甦，貨量已經在回升當中，預期運價在3月有望反彈。

全球貨櫃輪運價崩跌波及長榮 、陽明及萬海營收 表現，今年前兩個月的營收都同步出現年減及月減；貨櫃輪業者觀察3月上旬已見到客戶出口提櫃量逐漸恢復正常水準，隨著疫後、節後產線逐步復工，應可看到市場逐漸回溫。

昨（17）日公布的四大主要航線運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為878美元，較上周上漲13美元，漲幅1.5%；遠東到地中海每TEU為1,651美元，較上周上漲62美元，漲幅3.9%。

美國地區還是受到清庫存陰霾影響貨量回升速度慢，遠東到美東線持續補跌，每FEU（40呎櫃）為2,088美元，比上周下跌106美元，跌幅4.83%。