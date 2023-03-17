日經：企業喊脫鉤中國 卻仍仰賴中國技術人才

特斯拉（Tesla）上海廠生產線。 （美聯社）

愈來愈多的外國企業在地緣政治緊張之際，正把生產業務遷出中國，「脫鉤中國」，但不少企業發現，他們還是需要仰賴中國工作人員的技能，中國長期作為「世界工廠」，已發展出無價的人力資源。

日經新聞報導，去年12月底，電動車大廠特斯拉特別由上海工廠派200多位工程師到加州的費利蒙工廠，協助提高Model S和其他車款的產能。費利蒙廠一位消息人士透露，如果沒有這些中國工程師的自動化與機械控制專業，根本不可能設立新的組裝產線，這些中國勞工的許多解決問題與改善問題訣竅，很難用操作手冊傳達。

日本 一家電子零件製造商一名採購經理人在造訪代工廠從中國遷到越南河內的產線時，也第一手發現這個問題，他對於品管等生產流程的關鍵環節都是中國工程師督導，感到相當意外，他認為，「越南要自立自強，將要十年。」

柯尼卡美能達（Konica Minolta）在馬來西亞的多功能印表機工廠，也是請來自廣東的工廠經理，指導生產線改良。

日經曾經調查100家主要製造商，46%受訪廠商提到，將工廠移出中國的挑戰是：欠缺具有特定技能需求的人才。

因此美、日兩國近年的中國高技術人才流入都增加。美國2021年度核發給陸籍高階技術人員的H-1B工作簽證 約5萬件，比五年前增加60%左右，中國人士取得的H-1B簽證全年占12.4%，為第二高的國家，僅次於印度。

在日本，截至2021年底，在日本的外國高階技術專業人士當中，中國占比65.5%，比2012年增加9.3個百分點，人數略多於1萬人。

日經指出，這可能成為美中緊張進一步升高時，北京當局的一張王牌。若少了熟悉供應鏈知識的中國人才，衝擊將不亞於失去專利和軟體人才。