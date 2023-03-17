歐央行升息2碼 政策指引留白

ECB存款利率走勢。(資料來源：彭博資訊)

歐洲央行（ECB）16日決策會議決定再度提高三項主要利率 各2碼，符合大部分經濟學者預期；其中最重要的存款利率提高到3.00%，為2009年來高點。但基於瑞士信貸集團面臨風暴，因此並未針對5月會議提出下一步的政策指引。

ECB並將主要再融資操作（MRO）利率提高到3.50%，邊際貸款便利（MLF）利率提高到3.75%，從3月22日起生效。ECB並在最新公布的每季經濟預測中，下修對整體通膨率的預估，但預料核心通膨率將更強。從去年7月開始升息 以來，ECB已累積將利率提高3.5個百分點（14碼）。

目前市場已經將ECB的升息頂峰預測，從4.2%下修到3.2%。ECB在會後聲明中指出，「預料通膨仍然太高，太久。因此決策委員會今天決定將三項關鍵利率各提高50基點（2碼），以顯示使通膨率及時回降到2%中期目標的決心」。

聲明中並表示，「不確定性居高不下，使決策委員會依據數據來決定政策利率的作法更加重要；委員會將依據陸續公布的經濟與金融數據，通膨的潛在動能，以及貨幣 政策的傳輸力度，來評估通膨展望」。

對於瑞信出現危機，ECB表示，「決策委員會正在密切監視目前市場的緊張情勢，並在必要時隨時因應，以確保歐元區物價及金融穩定。歐元區銀行業體質強韌，擁有堅實的資本及流動性部位。無論有任何情況，ECB的政策工具都充分配備，在必要時將對歐元區金融體系提供流動性支持，以確保貨幣政策能順利傳輸」。

ECB委員預估，2023年平均通膨率為5.3%，2024年為2.9%，2025年為2.1%，低於去年12月的預估；核心通膨率預估仍強，2023年平均為4.6%，比去年12月時預測更高；2024及2025年預估為2.5%及2.2%。委員們預測今年經濟成長率1%，2024及2025年均為1.6%。