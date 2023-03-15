打破數十年薪資凍漲 日企龍頭宣布大幅加薪

日本工會成員9日出席一年一度的勞資談判「春鬥」開幕式。（路透）

日本 多家大型企業15日宣布大幅加薪，其中日產汽車 （Nissan Motor）與豐田 汽車（Toyota Motor）的薪資漲幅更是20年來最大。日本工會在3月初與各大公司展開談判，要求加薪以因應不斷上漲的物價。

豐田汽車首先宣布加薪，調漲幅度是20年來最大。日本共同社報導，作為日本數一數二的大企業，豐田汽車長年來一直是每年「春鬥」（shunto）勞資談判的風向指標。

在豐田發布消息後，日產汽車也馬上跟進，宣布將平均加薪1萬2千日圓（約台幣2725元），漲幅為2004財年引進當前工資制度以來最大。此外，日產汽車也答應將年終獎金提高至5.5個月。

此外，本田汽車（Honda Motor）也已同意調漲基本薪資，漲幅為30多年來最大。

除了汽車產業外，日本電器巨頭日立集團（Hitachi）將調漲基本薪資7000日圓（約台幣1590元），是1998年來最大漲幅；札幌啤酒株式會社（Sapporo Breweries）調漲基本薪資9000日圓（約台幣2044元），是40年來最大漲幅。

日本首相岸田文雄日前呼籲國內企業加速調漲薪資，協助人民因應不斷上漲的物價壓力，並警告若薪資漲幅不及物價漲幅，日本恐將再次陷入停滯性通膨。

日本在1990年代初期歷經泡沫經濟後，引發通貨緊縮，國內薪資長期凍漲。經濟合作暨發展組織 （OECD） 數據顯示，自1990年至2021年間，日本30年內的平均薪資增幅僅為6.3%，而同期美國與英國的平均薪資增幅皆超過50%。

日本2021年平均薪資為3萬9711美元（約台幣121萬6334元），大約只有平均薪資最高的美國一半。此外，日本的平均薪資也是七大工業國（G7）中最低。

一些日本企業為了抗衡國內外嚴重的薪資落差，祭出激烈手段。共同社報導，休閒服裝品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）1月就宣布，調漲國內員工年薪40%，以求留住人才。