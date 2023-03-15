日本銀行業會不會步上SVB後塵 日財相說不會

日本財務大臣鈴木俊一今天（周三）表示，日本銀行業存款結構和SVB不同，不會面臨SVB崩垮的狀況。（路透）

日本 銀行股在上周一度接近十年來新高，豈料太平洋彼岸傳出矽谷銀行（SVB ）傳出倒閉，讓日本銀行業大栽跟斗，東證銀行股指數三天崩跌16%，創下2011年福島震災以來最重頹勢。日本財務大臣鈴木俊一今天（周三）表示，日本銀行業存款結構和SVB不同，不會面臨SVB崩垮的狀況。

東證銀行股指數今天（周三）勁彈3.8%，結束連三日頹勢。

日財本鈴木向國會表示，「日本的金融系統整體穩定，因為有足夠的資本緩衝以因應風險」。

SVB債券 組合出現虧損，而日本銀行業也有大量持有外國債券的風險，且這些債券目前已有超過300億美元的未實現損失。

鈴木另舉兩個理由，說明日本銀行業發生類似SVB崩潰事件的機會很低。首先，銀行業在外國債券組合上面臨損失，但這些損失大多被股票持有的獲利給抵銷了。

其次，日本地區銀行面臨的銀行擠兌風險較小，因為他們的存款主要由個人的小額存款組成，不像SVB那樣有快速流動的大額存款。

不過，市場人士對日本銀行業持有龐大外國債券仍不放心。晨星（Monrningstar）證券分析師 Michael Makdad說：「日本銀行業和SVB同樣擁有大量債券，當債券殖利率上升時，其價格下跌，就會產生資不抵債的風險。」

大多數銀行表示，已經對相關風險進行避險，也會控管準備損失。但Makdad指出，日本郵政銀行崩跌，未上市的農林中央金庫債券價格波動，都反映相關曝險，

日本是美國公債最大的外國持有者，因為日本國內貸款利率很低，收益也低，促使他們向海外尋求較高的回報。

Oxford Economics 經濟研究員 Norihiro Yamaguchi說：「差別在於存放比率，日本相對於亞洲其他銀行非常低，這表示他們相當依賴債券投資，由於日本長期處於低利率環境，他們積極投資於美國公債。」

通常情況下，債券損失對銀行來說不是問題，因為銀行通常會持有這些投資直到期滿。但在歷經了幾十年來全球債券市場最糟糕的一年之後，損失相當龐大。去年12月底，日本三大銀行的外國債券損失總額約為3兆日圓，據SMBC日興證券估計，地區銀行外國債券未實現損失達到1.4兆日圓。

日本銀行周二公布的一份報告顯示，日本金融機構有足夠的資本緩衝。但報告也指出，地區銀行的投資組合損失已經擴大，這也是投資人最擔心的小型銀行將更難招架市場波動的原因。