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金價多空激戰 比特幣大漲

編譯季晶晶／綜合報導
金價受尋求避險資金推升，分析師看好金價有望挑戰2000美元大關。（路透）
金價受尋求避險資金推升，分析師看好金價有望挑戰2000美元大關。（路透）

美國地方銀行相繼倒閉，在全球金融圈掀起驚滔駭浪，迫使各國央行進入救火模式，投資人押注各國央行可能放緩或扭轉激進升息路徑；投資人預期轉變牽動金融市場，比特幣14日漲破2萬6000美元。

金價受尋求避險資金推升，13日大漲2.4%，突破每英兩1900美元關卡，14日盤中在平盤附近起伏，多空激戰，但分析師看好金價有望挑戰2000美元大關。

分析師指出，美國聯邦當局干預金融體系，以避免擠兌風險，同時市場資金湧入美債避險，且重新評估Fed升息路徑，導致美債殖利率重挫，這向來有利加密貨幣。此外，投資人也希望在傳統避險資產以外，購買更廣泛的資產以規避停滯性通膨風險，包括比特幣、乙太幣。

加密貨幣行情勁揚，市場對數位資產能抵禦金融系統震盪的樂觀看法轉強；比特幣14日大漲7.4%，三周來首次突破2萬6000美元關卡。

債市交易員認為，全球30年來最迅猛的貨幣緊縮行動已完成。投資人開始降低對全球高峰利率的預期，日本10年期公債殖利率14日下跌5.5個基點至0.24%，創下去年11月以來最低。

美國2年期公債殖利率13日一度跌破3.99%，為去年10月來最低，14日雖回升到4.154%，但比聯準會（Fed）的聯邦資金利率區間下限4.5%還低，暗示高峰利率已近。同時，美國金融體系資金壓力已增至2020年3月新冠疫情爆發以來最高，給了Fed下周暫停升息的理由。

DXY美元指數14日盤中一度跌至103.48，觸及2月15日以來低點。自矽谷銀行（SVB）倒閉事件爆發以來，市場開始押注Fed將暫停升息，美元兌主要貨幣全面走軟。

商品方面，國際油價14日延續跌勢，分析師指出，投資人擔心SVB銀行倒閉引發新一波金融危機，預期未來幾天能源市場仍將持續震盪。

比特幣走勢。(資料來源：彭博資訊)
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