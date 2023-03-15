福斯砸大錢 挑戰龍頭特斯拉

福斯汽車公布五年1800億歐元支出計畫，挑戰特斯拉在電動車領域的領導地位。（路透）

福斯汽車14日公布五年1800億歐元（1930億美元）支出計畫，其中約三分之二的資金（約1350億美元）將投入電動車 和相關軟體，挑戰特斯拉在電動車領域的領導地位。

福斯汽車表示，最新五年計畫整體支出比先前擬定的計畫提高13%。此外，這些支出中，用於電動車相關領域的占比，也從原先的56%提高至到近70%。

福斯執行長布魯莫表示：「我們設定了遠大的明確目標，並做出必要的決定來精簡流程，今年將是執行戰略目標和加快整個集團進展的關鍵年。」

福斯去年底以烏克蘭戰爭和供應鏈瓶頸等因素為由，延後設定新的投資 目標。布魯莫指出，福斯已全力解決公司混亂的軟體發展，並評估成本高昂的計畫後，並決定披露更多發展策略。

福斯支出成長的主因是電池業務的發展，包括在歐洲興建多達六家工廠，以及獲取為電動汽車提供動力的原物料。福斯也預期，該公司的PowerCo電池業務到2030年的年營收將突破200億歐元。

福斯也宣布，將在加拿大 建造該公司在歐洲以外的第一座電池廠。福斯正尋求在關鍵的美國市場快速擴張，包括在南卡羅來納新建一座20億美元電動車工廠。

福斯選擇在加拿大安大略省建造電池廠，原因是可就近利用當地豐富的原物料，也有機會向美國爭取獎勵北美綠色科技投資的補助。

福斯下一個電池廠落腳何處，已成為美國和歐洲競相提振能源轉型投資的焦點。去年，拜登政府簽署通膨削減法（IRA），其中包括數千億美元的補貼和獎勵，旨在促進美國清潔能源產業，並鼓勵在北美特定投資。

福斯先前已表示，考慮在歐洲和北美兩設立電池廠，也已經在德國和西班牙開始建廠。福斯主管科技和零組件的董事史摩爾則透露，福斯可能會在歐洲下一座新廠動土之前，先推動在北美的投資。他指責歐洲官僚作業緩慢，又缺乏財務支持，不利新綠色科技術的進展。

目前還不清楚福斯在加拿大的新廠能否得到來自美國IRA或加拿大政府任何協助。IRA提供的補貼通常附帶「美國製造」的條件，但也適用於對加拿大和墨西哥的投資。

未來在加拿大生產的電池將供貨給福斯位於南卡羅來納州規模20億美元電動車組裝廠，福斯兩周前才宣布這個建廠計畫，預計2026年開始生產 Scout品牌的新一代電動皮卡和運動休旅車（SUV）。