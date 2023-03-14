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ECB貨幣決策 掀鷹鴿大戰

編譯洪啟原／綜合報導
ECB存款利率路徑。（資料來源:彭博資訊）
ECB存款利率路徑。（資料來源:彭博資訊）

歐洲央行（ECB）預計16日開召開會議和公布利率決策，市場原先認為本次會議升息2碼已成定局，但在美國矽谷銀行（SVB）倒閉後，交易員對ECB進一步緊縮貨幣政策的預期已經改變，目前認為升息2碼的機率僅50%；另外，ECB官員對未來利率路徑的分歧正日益擴大。

考慮到ECB官員爭論何為適當的指引程度，和應當注意哪項通膨指標的情況下，ECB提出明確的訊息可能比以往任何時候更加棘手，此時歐洲正身處歐元啟用以來最強力的政策緊縮周期。

在美國矽谷銀行（SVB）倒閉前，ECB管理委員會身處鷹、鴿兩派的26位成員，對3月以後利率路徑的緊張關係已開始顯露。例如，奧地利央行總裁霍茲曼先前敦促ECB再度大幅升息四次，但遭義國央行總裁維斯科抨擊。

Bantleon駐蘇黎世經濟學家安傑利表示，這個公開爭論引發外界質疑ECB決策官員能否就貨幣政策路線圖達成一致的意見。他說：「雖然鷹派基於核心通膨率的考量，持續呼籲再度升息，但鴿派聲浪愈來愈高，鴿派呼籲採取謹慎的做法。」

SVB倒閉更使不確定性升高，並壓低投資人對升息幅度的預期。迄今為止，歐洲官員估計SVB倒閉的風險不會擴散。

近一個月來，貨幣市場首次將ECB存款利率峰值預估降到低於3.75%。在歐元區2月核心通膨率升抵歷史新高後，市場普遍預期ECB將升息2碼，但現在的肯定程度已降。

彭博訪調調查分析師預估，隨著能源成本暴跌，整體價格漲幅預料從上季的展望下修。然而，核心通膨率的路徑至少在短期內可能上修，這可能加劇ECB 2月會議中已經展開的辯論。ECB官員當時正討論核心指標的重要性，有一種觀點是「核心通膨率的部分項目可能加速上揚」。

這種不確定性反映在分析師對ECB政策必須緊縮到何種程度的看法中。彭博訪調分析師的預估中位數顯示，ECB存款利率將在3.75%見頂，高於目前的2.5%，意即ECB在本月升息2碼後，還會再升息三次，每次同樣升2碼。高盛和德意志銀行支持此看法。

不過，摩根史坦利、巴克萊和美國銀行預測，ECB終端利率將達到4%，這是貨幣市場一直押注的利率水準。滙豐和荷蘭國際集團（ING）則預估ECB的終端利率為3.5%。

ECB官員對未來利率路徑的分歧正日益擴大。（路透資料照片）
ECB官員對未來利率路徑的分歧正日益擴大。（路透資料照片）

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