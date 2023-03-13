三星挖牆腳 鎖定台積大聯盟

三星衝刺晶圓代工再出招。(記者尹慧中，鐘惠玲/製表)

三星 衝刺晶圓代工事業再出招。三星電子總裁暨晶圓代工事業部負責人崔世英近期陸續指派旗下主管到台灣，密會家登、崇越等數家台積電 大聯盟成員，希望透過設備與材料端合作，強化三星晶圓代工良率並降低成本。

崔世英是三星執行董事長李在鎔高度仰賴的大將，此次派員來台，意義重大。對於三星晶圓代工高層密訪，遭點名的台積電大聯盟成員皆不評論。

業界人士指出，三星強化晶圓代工動作頻頻，不僅大力挖角台積電人才，先前還傳出在庫存調整之際大砍報價搶客，如今又有意挖台積電設備與材料協力廠牆腳以提高戰力，其目標相當明確，就是要拉近與台積電的差距，同時擴大與聯電、世界等台廠的距離。

據了解，此次三星拜訪的台積電大聯盟成員中，以家登、崇越最受關注，也彰顯出兩家公司在產業獨到的地位。

其中，家登產品涵蓋光罩傳載、晶圓傳載、機台設備等領域，並且在先進製程的極紫外光（EUV）與成熟製程的深紫外光（DUV）載具居全球指標地位；崇越則是重要材料代理與通路商，都是攸關晶圓代工生產良莠的關鍵角色。

消息人士指出，三星雖然已是全球第二大晶圓代工廠，但在當前景氣逆風下，如何降低成本與提高良率以強化晶圓代工戰力，是集團目前最重要的發展目標，三星除了本身自我精進製程能力之外，也看上台積電大聯盟成員助攻台積電降成本、提升良率的能力，希望透過設備與材料端協助，達成優化三星晶圓代工戰力的終極戰略。

尤其三星最重要的記憶體業務目前仍不見起色，更需要強化仍在賺錢的晶圓代工領域，以相關獲利來支持自家記憶體發展，藉此獲得更多資金來應對市況回溫。

根據三星先前公布的計畫，目標在2027年將先進製程產能較2022年提升三倍以上，產能擴張將有賴南韓 本地與美國新廠的協力夥伴支持。