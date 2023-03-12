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經濟學家預期ECB更激進緊縮 終端利率將升至3.75%

編譯林奕榮／綜合外電
歐洲央行（ECB）16日舉行利率決策會議，市場預期ECB將採取鷹派基調。 （路透）
歐洲央行（ECB）16日舉行利率決策會議，市場預期ECB將採取鷹派基調。 （路透）

歐洲央行（ECB）將於16日舉行利率決策會議，彭博資訊訪調的經濟學家預測，ECB將加強力道抑制通膨，把基準利率逐步升至3.75%，且會以更快的速度處置其持有的5兆歐元（5.3兆美元）債券。

彭博訪調的經濟學家預期，ECB在16日升息2碼勢成定局，之後會再升息三次，每次升息1碼，到7月時把存款利率調高至3.75%。高盛、德銀也預測ECB的存款利率將升至3.75%，但會在6月時就升抵這個水準。

另外，摩根士丹利巴克萊銀行認為ECB的終端利率會升至4%，與貨幣市場的預期相符。摩根大通、花旗則預測終端利率為3.5%。

經濟學家認為，ECB經採取更激進的緊縮路徑，並加速減持在先前實施刺激措施時買進的資產。目前ECB每月縮表150億歐元直到6月，預期將逐步擴大縮減規模，到2024年時縮表規模將是目前的兩倍。

歐元區通膨竄升至紀錄高點，支持部分鷹派官員的論點，也讓市場預期ECB將以更強硬立場應對物價上揚。儘管整體物價漲勢已經消退，但排除能源和食品的核心通膨仍加速上揚，這個分歧狀況，也加劇了ECB管理委員會還需採取多少行動的爭辯。

野村外匯策略師羅徹斯特表示，歐元區核心通膨強勁，ECB 16日的利率決策可能採取鷹派基調，建議做多歐元。他並指出，歐元的利多因素還包括歐元區貿易條件持續攀升、指數股票型基金（ETF）資金流入及美國能源價格下跌。

投資人密切關注ECB縮表的衝擊，他們預期ECB將在今夏加速縮表，這將測試市場對歐元區主權債的胃納，因為資金緊張的各國政府也轉向市場籌資。一些分析師警告稱，一旦更多債券湧入市場引發「投資人疲勞」，ECB緊縮政策可能使務負擔沉重的南歐國家政府借貸成本升高。

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