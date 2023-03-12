劍指中國 G7將打造晶片、稀土等重要戰略物資供應鏈

日本首相岸田文雄將擔任5月G7廣島峰會的輪值主席，他已將經濟安全列為本次會議的重要議程之一。 （歐新社）

日經新聞報導，七大工業國集團（G7 ）成員國將呼籲，把「創建重要戰略物資供應鏈」列入5月廣島會議發布的共同文件，藉此將美日、美歐間的供應鏈架構，擴大為涵蓋整個G7。

報導指出，這項計畫劍指中國，目標是確保半導體、稀土和其他對經濟安全日益重要物資的穩定供應，以因應台海危機和曠日廢時的俄烏戰爭等風險。

日本 首相岸田文雄已將經濟安全列為5月G7廣島會議的重要議程之一，這將是經濟安全首次成為G7會議的主題，岸田將擔任這場會議的輪值主席。G7將從本月開始著手編纂這份共同文件，日本將研究如何創建一個涵蓋全集團的供應網。

晶片 是生產汽車和家電的重要零件，而台灣在全球晶片製造產能中占比最高，逾20%；若僅以先進晶片而論，台灣更占全球產能的90%。

由於晶片供應可能因台海危機中斷，G7正設定目標，準備建立一個能夠確保供應一定數量晶片的網路。日本和美國計劃開始研究量產用於量子電腦和其他領域的新世代半導體，並希望歐洲也能參與。

G7在去年德國峰會的共同聲明中首次提到「經濟安全」，但只表示會致力建構個別國家和經濟合作發展組織（OECD）間的供應網。

岸田今年決定將經濟安全排入峰會議程，另一目的也是為了讓與中國有密切經濟聯繫的德國，能與日、美拉近關係，這對防堵貨物和技術透過歐洲流往中國來說極為重要。